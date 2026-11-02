Из главных ролей в массовку популярного сериала: Мэтт Дэймон удивил новым перевоплощением

Как сообщает justjared, 56-летний Мэтт Дэймон и 79-летний телеведущий Дэвид Леттерман снялись в премьерном эпизоде четвертого сезона сериала "Позолоченный век", который вышел 1 ноября. Знаменитости появились на экране всего на шесть секунд, и то без диалога.

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Как Мэтт Дэймон оказался в "Позолоченном веке"

Увидеть голливудскую звезду можно примерно на 8-й минуте 33-й секунде первого эпизода. Деймон и Леттерман в костюмах соответствующей эпохи переходят улицу, а уже через несколько секунд навсегда исчезают из кадра.

Мэтт Дэймон и Дэвид Леттерман / Фото HBO



Чтобы остаться незамеченным, Деймону прикрепили пышные усы и бакенбарды. Леттерману же даже не пришлось особо перевоплощаться – его привычная густая борода прекрасно вписалась в атмосферу сериала.

История этого неожиданного камео оказалась не менее забавной, чем само появление знаменитостей.

Оказывается, Дэвид Леттерман почти полвека мечтал попробовать себя в роли статиста. Такое желание возникло у него еще в 1977 году, когда он увидел своего друга, комика Гэри Мула Дира, в эпизоде фильма "Энни Холл".

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Возможность наконец-то осуществить мечту появилась во время подготовки нового выпуска шоу Леттермана на Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении", в котором должен был принять участие Мэтт Дэймон.

Продюсеры узнали, что Деймон в свое время начинал карьеру со съемок в массовке, и предложили актерам вместе вернуться к истокам. Среди нескольких возможных идей голливудская звезда выбрала именно эту – самую абсурдную.

Дэймон едва не сорвал съемки из-за собственных усов

Несмотря на то, что роль длилась всего шесть секунд, организовать съемки оказалось не так просто. Продюсерам пришлось согласовывать графики двух знаменитостей, договариваться между студиями и даже оформлять оплату Деймону как обычному статисту. Но самое веселое началось непосредственно на съемочной площадке.

По словам продюсера Изабель Ричардсон, Деймон так сильно смеялся во время съемок, что ему постоянно приходилось придерживать накладные усы, чтобы те не отклеились.

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Исполнительный продюсер сериала Кейт Черчилль призналась, что вся команда получила огромное удовольствие от этого необычного сотрудничества. К слову, HBO даже не указал знаменитостей в титрах эпизода.

Напомним, мы уже составили подборку премьер сериалов ноября 2026 года, где, помимо "Позолоченного века", вы найдете много новинок для просмотра.