От Netflix до HBO Max: самые ожидаемые премьеры сериалов ноября 2026 года

"24 Канал" собрал самые интересные премьеры сериалов ноября 2026 года на Netflix, HBO Max, Apple TV, Prime Video, Disney+ и других платформах. В подборке – детективы, триллеры, романтические истории, комедии и масштабное фэнтези.

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популярные видео

"Позолоченный век" – 4-й сезон

Дата премьеры: 1 ноября

Где смотреть: HBO, HBO Max

Количество серий: 8

В Нью-Йорке конца XIX века вновь разворачивается борьба за статус, деньги и влияние. Семья Расселов вынуждена столкнуться с последствиями собственных амбиций, пока их соперники готовятся вернуть утраченные позиции. Роскошные платья, дорогие поместья и интриги, на фоне которых современные семейные ссоры кажутся детскими забавами.



"Позолоченный век": смотреть трейлер

"Басс против машин"

Дата премьеры: 3 ноября

Где смотреть: Netflix

Количество серий: 6

В мрачном мире стимпанк-вестерна, где наряду с бандитами существуют смертоносные машины и сверхъестественные существа, отец готов на все ради спасения семьи. Анимационный боевик для взрослых сочетает атмосферу Дикого Запада с научной фантастикой. Выходные на природе здесь точно не рекомендуются.

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"Басс против машин": смотреть трейлер

"Величайший"

Дата премьеры: 4 ноября

Где смотреть: Prime Video

Количество серий: 8

Биографическая драма расскажет о жизни легендарного боксера Мухаммеда Али – от первых спортивных побед до борьбы за собственные убеждения. В центре сюжета не только боксерский ринг, но и личная жизнь спортсмена, его семья и путь к мировой славе. Ведь быть легендой непросто, особенно когда от тебя ждут побед даже за пределами ринга.

"Величайший": смотреть трейлер

"Стик" 2 сезон

Дата премьеры: 4 ноября

Где смотреть: Apple TV

Количество серий: 10

Овен Уилсон возвращается к роли бывшего профессионального гольфиста Прайса Кэгилла, который пытается построить новую жизнь, помогая талантливому юному спортсмену. Второй сезон продолжит историю необычной команды, где между тренировками, турнирами и личными проблемами герои пытаются не потерять себя. Иногда самое сложное в гольфе – не попасть в лунку, а разобраться в собственной жизни.

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"Стик": смотреть трейлер

"Все честно" 2 сезон

Дата премьеры: 4 ноября

Где смотреть: Hulu, Disney+

Количество серий: 8

Ким Кардашьян возвращается в роли адвоката Аллуры Грант. На этот раз команда успешных юристок столкнется не только со скандальными разводами клиентов, но и с угрозой распада собственной фирмы. Здесь даже самая крепкая женская дружба может не выдержать нескольких миллионов долларов и удачно подобранного компромата.

"Все честно": смотреть трейлер

"Императрица, выйдящая замуж во второй раз"

Дата премьеры: 4 ноября

Где смотреть: Hulu, Disney+

Количество серий: 10

Корейская романтическая дорама расскажет об императрице Навье, чей муж решает разветься с ней ради другой женщины. Однако брошенная жена не собирается страдать у окна. Она соглашается на развод при одном условии – сразу выйти замуж за принца соседнего королевства.

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"Императрица, выйдящая замуж во второй раз": смотреть трейлер

"Черные голуби", 2-й сезон

Дата премьеры: 5 ноября

Где смотреть: Netflix

Количество серий: 6

Кира Найтли возвращается к роли Хелен – жены влиятельного политика, которая годами передает государственные секреты шпионской организации. В новом сезоне ее муж приближается к посту премьер-министра, а сама Хелен оказывается в центре опасного заговора. Идеальный момент, чтобы понять: двойная жизнь – это не всегда о любовнике.

"Черные голуби": смотреть трейлер

"К северу от Севера" – 2-й сезон

Дата премьеры: 5 ноября

Где смотреть: Netflix

Количество серий: 8

Молодая мать Сиая пытается начать новую жизнь после развода в маленьком арктическом городке. Однако найти себя там, где все знают твои проблемы лучше, чем ты сама, оказывается непросто. Особенно когда на горизонте появляются новые романтические приключения.

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"К северу от Севера": смотреть трейлер

"Водители кампуса"

Дата премьеры: 6 ноября

Где смотреть: Prime Video

Количество серий: 6

Французская романтическая драма расскажет о студентке Лоис, которая после болезненного разрыва вынуждена поселиться у Лейна – популярного парня, управляющего сервисом перевозок для студентов. Он не верит в серьезные отношения, она не хочет снова влюбляться. Конечно же, все закончится максимально предсказуемо – по крайней мере, в начале.

"Водители кампуса": смотреть трейлер

"Становится только хуже"

Дата премьеры: 6 ноября

Где смотреть: Paramount+

Количество серий: 6

Трое лучших друзей после университета пытаются найти работу, любовь и хоть какую-то стабильность в Лондоне. Вместо этого получают финансовые проблемы, неудачные свидания и осознание того, что взрослая жизнь – это какая-то очень плохая комедия.

"Становится только хуже": смотреть трейлер

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"Город Бога: Борьба продолжается" 2 сезон

Дата премьеры: 8 ноября

Где смотреть: HBO Max

Количество серий: 6

Продолжение криминальной драмы, связанной с культовым бразильским фильмом "Город Бога". После смерти местного наркобарона начинается жестокая борьба за контроль над районом. Политики, преступники и жители оказываются по разные стороны конфликта, а попытки изменить жизнь к лучшему вновь превращаются в опасную игру.

"Город Бога: Борьба продолжается": смотреть трейлер

"Институт" – 2-й сезон

Дата премьеры: 8 ноября

Где смотреть: MGM+

Количество серий: 8

Продолжение мистического триллера по мотивам романа Стивена Кинга. После побега из таинственного учреждения дети со сверхъестественными способностями пытаются уничтожить организацию, которая проводила над ними эксперименты. Однако их преследователи даже не думают сдаваться.



"Институт": смотреть трейлер

"Властелин колец: Кольца власти" – 3 сезон

Дата премьеры: 11 ноября

Где смотреть: Prime Video

Количество серий: 8

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Средиземье оказывается на грани масштабной войны. Саурон продолжает свой путь к абсолютной власти и приближается к созданию Единого Кольца. Эльфы, гномы и люди вынуждены объединяться против тьмы. Хотя, зная жителей Средиземья, договориться между собой им будет едва ли не сложнее, чем победить врага.

"Властелин колец: Кольца власти": смотреть трейлер

"Тело"

Дата премьеры: 11 ноября

Где смотреть: Netflix

Количество серий: 8

Группа школьниц из католической школы решает провести необычный ритуал посвящения для новой участницы танцевальной команды. Однако после этого девушки начинают видеть пророческие видения, а по городку распространяется настоящая паника.

"Тело": смотреть трейлер

"Соперницы" – 2-й сезон, вторая часть

Дата премьеры: 11 ноября

Где смотреть: Disney+, Hulu

Количество серий: 6 новых эпизодов

Британская драма возвращается с новыми скандалами, изменами и любовными приключениями состоятельных жителей графства Ратшир. Борьба за телевизионный бизнес обостряется, старые союзы рушатся, а романтические отношения становятся еще более запутанными.

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"Соперники": смотреть трейлер

"Хорошая дочь"

Дата премьеры: 12 ноября

Где смотреть: Peacock

Количество серий: 6

Две сестры, которых в детстве разлучила ужасная трагедия, вынуждены вновь столкнуться со своим прошлым после нового преступления в родном городке. Постепенно выясняется, что семейные тайны могут быть гораздо страшнее самого преступления.



"Хорошая дочь": смотреть трейлер

"Императрица" – 3-й сезон

Дата премьеры: 12 ноября

Где смотреть: Netflix

Количество серий: 6. Финальный сезон

Брак императрицы Елизаветы и Франца переживает серьезный кризис. Супружеская измена, политические конфликты и проблемы со здоровьем заставляют героиню переосмыслить свою жизнь. И пока Елизавета пытается обрести свободу, императорский двор доказывает, что токсичные отношения существовали задолго до появления психологов и подкастов о саморазвитии.

"Императрица": смотреть трейлер

"Голубые огни" – 4-й сезон

Дата премьеры: 12 ноября

Где смотреть: BritBox

Количество серий: 6

Полицейские Белфаста столкнутся с новыми преступлениями, опасными тайнами и угрозой, которая может разрушить их команду. Судебный процесс по делу об убийстве раскрывает старые секреты, и героям приходится решать, кому можно доверять.

"Голубые огни": смотреть трейлер

"12 12 12"

Дата премьеры: 13 ноября

Где смотреть: Apple TV

Количество серий: 8

Энтони Маки и Джейми Дорнан сыграли главные роли в криминальном триллере о грандиозном ограблении. Название намекает на три временных отрезка: 12 месяцев подготовки, 12 часов операции и 12 дней после преступления. Сюжет будет разворачиваться сразу в нескольких временных линиях.

"12 12 12": смотреть трейлер

"Филомена Канк о кино"

Дата премьеры: 15 ноября на Netflix

Где смотреть: Netflix

Количество серий: 3

Филомена Канк возвращается, чтобы рассказать человечеству историю кинематографа – от появления первых камер до современных спецэффектов и искусственного интеллекта. Конечно, ее вопросы снова поставят экспертов в неловкое положение. В проекте примут участие Бенедикт Камбербэтч, Майкл Бэй и другие представители киноиндустрии.

"Филомена Канк о кино": смотреть трейлер

"Альтруисты"

Дата премьеры: 19 ноября

Где смотреть: Netflix

Количество серий: 8

Джулия Гарнер и Энтони Бойл сыграли главные роли в драме о криптовалютном предпринимателе Сэме Бэнкмане-Фриде и Кэролайн Эллисон. Двое молодых амбициозных людей мечтали изменить мир финансов, но оказались в центре скандала с миллиардными убытками.

"Альтруисты": смотреть трейлер

"Перси Джексон и Олимпийцы" – 3-й сезон

Дата премьеры: 20 ноября

Где смотреть: Disney+

Количество серий: 8

Третий сезон экранизирует роман Рика Риордана "Проклятие титана". После загадочного исчезновения Аннабет Перси отправляется в опасные поиски, в ходе которых столкнется с новыми богами, титанами и пророчеством, способным изменить судьбу Олимпа.



"Перси Джексон и Олимпийцы": смотреть трейлер

"Шершни" – 4-й сезон

Дата премьеры: 20 ноября

Где смотреть: Paramount+

Культовый психологический триллер возвращается с финальным сезоном. История девушек, выживших после авиакатастрофы, приближается к завершению. Наконец-то зрителям обещают показать их возвращение из дикой природы.

"Шершни": смотреть трейлер

"Раскопки"

Дата премьеры: 23 ноября

Где смотреть: Peacock

Количество серий: 10

Эми Полер и Хью Лори сыграли главные роли в комедии о группе археологов, которые во время раскопок в Греции находят загадочный артефакт. Вместо спокойной научной работы героев ждут заговоры, преследования и приключения.

"Раскопки": смотреть трейлер

"Бегущий по лезвию" 2099

Дата премьеры: 25 ноября

Где смотреть: Prime Video

Количество серий: 8

События будут разворачиваться через 50 лет после фильма "Бегущий по лезвию 2049". В футуристическом Лос-Анджелесе люди утратили прежнюю власть, а репликанты получили контроль над городом. Беглянка Кора вынуждена сотрудничать с репликанткой Олвен, чтобы раскрыть опасную тайну.

"Бегущий по лезвию": смотреть трейлер

"Охотничьи жены" – 2-й сезон

Дата премьеры: 26 ноября

Где смотреть: Netflix

Количество серий: 8

Софи и Марго возвращаются в опасный мир богатых техасских семей. Новые тайны, старые обиды, предательства и убийства снова заставляют женщин играть по правилам, где нельзя доверять даже самым близким.

"Охотничьи жены": смотреть трейлер

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