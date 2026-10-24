От приквела "Голодных игр" до тайн ГУР: 4 фильма, которые стоит посмотреть в ноябре

"Голодные игры: Рассвет перед Жатвой" / Кадр из фильма
Ноябрь обещает порадовать украинских киноманов чрезвычайно насыщенной программой. Уже совсем скоро на большие экраны выйдут долгожданные продолжения культовых франшиз, увлекательные рождественские истории и впечатляющие отечественные драмы.
Зрители смогут насладиться возвращением любимых актеров и открыть для себя новые кинематографические миры. 24 Канал собрал для вас самые интересные релизы этого месяца, которые гарантированно подарят яркие эмоции во время просмотра в кинотеатрах.
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"Голодные игры: Рассвет перед Жатвой"
Дата премьеры в Украине: 19 ноября 2026 года
Сюжет фильма переносит зрителей в прошлое антиутопического Панема накануне 50-х Голодных игр. История подробно раскрывает юность будущего наставника Хеймитча Абернати и его собственное участие в жестоких юбилейных соревнованиях. Парень вынужден искать надежных союзников и постоянно идти на компромиссы с совестью ради выживания. В итоге этот травматический опыт навсегда меняет характер юноши и превращает его в циничного наставника.
"Голодные игры: Рассвет перед Жатвой": смотрите трейлер фильма онлайн
"Скрудж и духи Рождества"
Дата премьеры в Украине: 12 ноября 2026 года
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Классическая праздничная сказка получает новое мистическое прочтение. В этом фильме главную роль богача Эбенизера Скруджа сыграл Джонни Депп. Этот скупой герой искренне презирает праздники и принципиально отказывается помогать бедным горожанам. Однако накануне Рождества к нему приходят три загадочных духа, чтобы показать ошибки прошлого, жестокость настоящего и жуткое будущее. Такое страшное ночное путешествие заставляет старого скрягу кардинально переоценить свои поступки.
"Скрудж и духи Рождества": смотрите трейлер фильма онлайн
"ГУР: Код "Сикора""
Дата премьеры в Украине: 12 ноября 2026 года
Напряженная украинская драма от Ахтема Сеитаблаева рассказывает о сверхсекретных операциях отечественной разведки в тылу противника. В основу сюжета легли реальные истории агентов, которые ежедневно рискуют жизнью ради получения критически важной информации. Их действия и собранные данные способны полностью изменить ход противостояния. Зрители увидят все этапы сверхсложной работы – от первоначального планирования до непосредственного выполнения самых опасных миссий.
"ГУР: Код "Сикора"": смотрите трейлер фильма онлайн
"Знакомство с Факерами 3"
Дата премьеры в Украине: 26 ноября 2026 года
Культовая комедийная франшиза возвращается на экраны с новой порцией громких семейных недоразумений. На этот раз Грег Факер и Джек Бернс снова сталкиваются лоб в лоб из-за взрослого сына Генри, который решает жениться. Ситуация выходит из-под контроля, когда невестой парня оказывается эксцентричная бывшая переговорщица ФБР Оливия Джонс. Пока Джек подвергает девушку проверкам на детекторе лжи, а Грег паникует, вся семья попадает в абсурдные ситуации.
"Знакомство с Факерами 3": смотрите трейлер фильма онлайн
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