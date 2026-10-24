От приквела "Голодных игр" до тайн ГУР: 4 фильма, которые стоит посмотреть в ноябре

Зрители смогут насладиться возвращением любимых актеров и открыть для себя новые кинематографические миры. 24 Канал собрал для вас самые интересные релизы этого месяца, которые гарантированно подарят яркие эмоции во время просмотра в кинотеатрах.

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"Голодные игры: Рассвет перед Жатвой"

Дата премьеры в Украине: 19 ноября 2026 года

Сюжет фильма переносит зрителей в прошлое антиутопического Панема накануне 50-х Голодных игр. История подробно раскрывает юность будущего наставника Хеймитча Абернати и его собственное участие в жестоких юбилейных соревнованиях. Парень вынужден искать надежных союзников и постоянно идти на компромиссы с совестью ради выживания. В итоге этот травматический опыт навсегда меняет характер юноши и превращает его в циничного наставника.

"Голодные игры: Рассвет перед Жатвой": смотрите трейлер фильма онлайн

"Скрудж и духи Рождества"

Дата премьеры в Украине: 12 ноября 2026 года

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Классическая праздничная сказка получает новое мистическое прочтение. В этом фильме главную роль богача Эбенизера Скруджа сыграл Джонни Депп. Этот скупой герой искренне презирает праздники и принципиально отказывается помогать бедным горожанам. Однако накануне Рождества к нему приходят три загадочных духа, чтобы показать ошибки прошлого, жестокость настоящего и жуткое будущее. Такое страшное ночное путешествие заставляет старого скрягу кардинально переоценить свои поступки.

"Скрудж и духи Рождества": смотрите трейлер фильма онлайн

"ГУР: Код "Сикора""

Дата премьеры в Украине: 12 ноября 2026 года

Напряженная украинская драма от Ахтема Сеитаблаева рассказывает о сверхсекретных операциях отечественной разведки в тылу противника. В основу сюжета легли реальные истории агентов, которые ежедневно рискуют жизнью ради получения критически важной информации. Их действия и собранные данные способны полностью изменить ход противостояния. Зрители увидят все этапы сверхсложной работы – от первоначального планирования до непосредственного выполнения самых опасных миссий.

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"ГУР: Код "Сикора"": смотрите трейлер фильма онлайн

"Знакомство с Факерами 3"

Дата премьеры в Украине: 26 ноября 2026 года

Культовая комедийная франшиза возвращается на экраны с новой порцией громких семейных недоразумений. На этот раз Грег Факер и Джек Бернс снова сталкиваются лоб в лоб из-за взрослого сына Генри, который решает жениться. Ситуация выходит из-под контроля, когда невестой парня оказывается эксцентричная бывшая переговорщица ФБР Оливия Джонс. Пока Джек подвергает девушку проверкам на детекторе лжи, а Грег паникует, вся семья попадает в абсурдные ситуации.

"Знакомство с Факерами 3": смотрите трейлер фильма онлайн

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