24 Канал подготовил подборку самых популярных сериалов Netflix в Украине. Вы наверняка захотите добавить их в свой список обязательного просмотра.

"К востоку от Эдема"

Рейтинг IMDb – 8,1

Сюжет сериала рассказывает о двух семьях, Трасках и Гамильтонах, которые невольно воспроизводят библейскую историю Каина и Авеля. События разворачиваются вокруг загадочной Кэти Эймс, чье неожиданное появление разрушает спокойную жизнь двух братьев и запускает цепь семейных трагедий. Герои вынуждены постоянно бороться со своим темным прошлым, выбирая между добром и злом и ища собственную свободу воли.

"К востоку от Эдема": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят роскошный визуальный стиль картины, глубокую атмосферу и блестящую игру актрисы Флоренс Пью. В то же время обозреватели критикуют экранизацию за излишнюю мелодраматичность и отмечают, что сериалу порой не хватает философской глубины оригинального романа для полноценного раскрытия сложной человеческой природы.

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"Глубина" (2026)

Рейтинг IMDb – 6,3

В отдаленном прибрежном городке на Ньюфаундленде разворачиваются жуткие события. Однажды загадочное морское существо начинает терроризировать местных жителей. Суровый рыбак Келвин Пенни объединяет усилия с амбициозной исследовательницей морской фауны, чтобы выяснить истинную природу этой смертоносной угрозы. Главному герою предстоит раскрыть древние тайны острова и вступить в жестокую схватку с неизвестным чудовищем.

"Глубина": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятно жутковатую атмосферу прибрежного городка и убедительную игру Джоша Гартнетта. Однако киноэксперты несколько критикуют многосерийную картину за слишком медленное развитие событий в первых эпизодах.

"Последнее дело Холмса"

Рейтинг IMDb – 6,2

Испанский детективный мини-сериал переносит зрителей в 1959 год на остров вблизи Майорки, изолированный из-за сильного шторма. Когда в местном отеле происходит загадочное убийство, расследованием занимается пожилой актер, когда-то прославившийся исполнением роли Шерлока Холмса. Используя дедуктивные методы своего экранного персонажа, он пытается разоблачить преступника среди тринадцати гостей, каждый из которых скрывает свои мотивы и может оказаться убийцей.

"Последнее дело Холмса": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят атмосферную локацию изолированного отеля, элегантную эстетику конца 50-х годов и харизматичную игру Хосе Коронадо. В то же время обозреватели критикуют картину за чрезмерную предсказуемость классических жанровых клише, медленный темп повествования и ощутимый приоритет формы над динамикой сюжета.

Среди других сериалов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:

"Джентльмены", 2-й сезон;

"Монстр: История Лиззи Борден";

"Джентльмены", 1-й сезон;

"Совершенная ложь";

"Кукла";

"Мой новый берег";

"Рулевая".

А если вы ищете интересный фильм на Netflix на вечер, то стриминговая платформа уже опубликовала список самых популярных фильмов, которые смотрели украинцы на прошлой неделе.