24 Канал подготовил подборку самых популярных фильмов Netflix, которые прямо сейчас занимают лидирующие позиции в украинском сегменте сервиса.

"Животные" (2026)

Рейтинг IMDb – 5,7

Кандидат на пост мэра Лос-Анджелеса вместе со своей женой попадает в критическую ситуацию. Однажды неизвестные преступники похищают их сына. Теперь родители пытаются как можно быстрее собрать огромную сумму выкупа, чтобы спасти ребенка. Чтобы спасти мальчика, герои принимают чрезвычайно сложные решения, которые способны навсегда разрушить их карьеру.

"Животные": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают блестящую режиссерскую работу Бена Аффлека и необычайное эмоциональное напряжение в кадре. Однако киноэксперты несколько критикуют картину за использование шаблонных сюжетных поворотов в финале и слишком затянутые диалоги главных героев.

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"Поезд "Червона рута"" (2026)

Рейтинг IMDb – 7,2

Опытный проводник Николай Иванович отправляется в долгожданный отпуск на фирменном поезде "Червона рута". Во время путешествия между пассажирами разворачиваются настоящие драмы и вспыхивают новые романтические чувства. Некоторые герои пытаются спасти свои многолетние отношения от окончательного краха. Другие путешественники внезапно осознают невероятный факт – их настоящая любовь всегда была рядом.

"Поезд "Червона рута"": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе IMDb рецензенты отмечают великолепную игру Станислава Боклана и невероятную атмосферу украинской комедии. Впрочем, киноэксперты несколько критикуют картину за предсказуемое развитие событий и поверхностное раскрытие характеров второстепенных персонажей.

"Унабомбер" (2026)

Рейтинг IMDb – 6,2

Фильм основан на реальных событиях и раскрывает историю Теодора Качинского сразу в двух временных линиях. Сначала сюжет знакомит нас с молодым гениальным студентом Гарварда, который участвует в жестоких психологических экспериментах. Эти эксперименты фатально влияют на психику юноши и навсегда меняют его сознание. Впоследствии действие переносится на несколько десятилетий вперед, показывая масштабную охоту ФБР на террориста.

"Унабомбер": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают мощную актерскую игру Джейкоба Трембле и Рассела Кроу, а также напряженную атмосферу триллера. В то же время киноэксперты критикуют картину за слабую динамику, недостаточное раскрытие мотивов преступника и неудачное сочетание двух временных линий, что делает повествование несколько поверхностным.

Среди других фильмов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:

"Шанс на счастье" (2026);

"Чёрный чемодан – двойная игра"" (2025);

"Мумия" (2017);

"Вдовец: Пока смерть не разлучит нас" (2026);

"Шептун" (2026);

"Шумахер 1994: Рождение легенды" (2026);

"Судная ночь навсегда" (2021).

А если вы ищете интересный романтический фильм на Netflix на вечер, то мы уже публиковали подборку таких фильмов.