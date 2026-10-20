24 Канал зібрав добірку найпопулярніших фільмів Netflix, які просто зараз утримують лідерські позиції в українському сегменті сервісу.

"Тварини" (2026)

Рейтинг IMDb – 5,7

Кандидат на посаду мера Лос-Анджелеса разом зі своєю дружиною потрапляє у критичну ситуацію. Одного дня невідомі злочинці викрадають їхнього сина. Тож тепер батьки намагаються якнайшвидше зібрати величезну суму викупу задля порятунку дитини. Щоб врятувати хлопчика, герої ухвалюють надзвичайно складні рішення, які здатні назавжди зруйнувати їхню кар'єру.

"Тварини": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають блискучу режисерську роботу Бена Аффлека та надзвичайну емоційну напругу в кадрі. Однак кіноексперти дещо критикують стрічку за використання шаблонних сюжетних поворотів у фіналі та занадто затягнуті діалоги головних героїв.

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"Потяг "Червона рута"" (2026)

Рейтинг IMDb – 7,2

Досвідчений провідник Микола Іванович вирушає у довгоочікувану відпустку фірмовим поїздом "Червона рута". Під час подорожі між пасажирами розгортаються справжні драми та спалахують нові романтичні почуття. Деякі герої намагаються врятувати власні багаторічні стосунки від остаточного краху. Інші мандрівники раптово усвідомлюють неймовірний факт – їхнє справжнє кохання завжди перебувало поруч.

"Потяг "Червона рута"": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі IMDb рецензенти відзначають чудову акторську гру Станіслава Боклана та неймовірну атмосферу української комедії. Втім, кіноексперти дещо критикують стрічку за передбачуваний розвиток подій і поверхневе розкриття характерів другорядних персонажів.

"Унабомбер" (2026)

Рейтинг IMDb – 6,2

Фільм заснований на реальних подіях та розкриває історію Теодора Качинського одразу у двох часових лініях. Спочатку сюжет знайомить нас із молодим геніальним студентом Гарварда, який бере участь у жорстоких психологічних експериментах. Ці досліди фатально впливають на психіку юнака і назавжди змінюють його свідомість. Згодом дія переноситься на кілька десятиліть уперед, показуючи масштабне полювання ФБР на терориста.

"Унабомбер": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають потужну акторську гру Джейкоба Трембле та Рассела Кроу, а також напружену атмосферу трилера. Водночас кіноексперти критикують стрічку за слабку динаміку, недостатнє розкриття мотивів злочинця та невдале поєднання двох часових ліній, що робить розповідь дещо поверхневою.

Серед інших фільмів, які увійшли до десятки найпопулярніших в Україні:

"Шанс на щастя" (2026);

"Операція "Чорний кейс"" (2025);

"Мумія" (2017);

"Вдівець: Доки смерть не розлучить нас" (2026);

"Шепотун" (2026);

"Шумахер 1994: Народження легенди" (2026);

"Судна ніч назавжди" (2021).

А якщо ви шукаєте цікавий романтичний фільм Netflix на вечір, то ми вже публікували добірку таких стрічок.