Мэтт Дэймон показал, как выросли его дочери, и неожиданно рассказал, кем они работают

Пока все обсуждают новый фильм Кристофера Нолана, Мэтт Деймон нечаянно устроил еще одну премьеру – семейную.

Как сообщает ELLE, на красную дорожку в Лондоне на премьеру "Одиссеи" Деймон пришел не только с женой Лучианой, но и с четырьмя дочерьми, которых публика видит не так уж часто.

Они все так повзрослели. У меня был настоящий момент растроганного папы, – сказал актер.

Старшей Алексии уже 27 лет, Изабелле – 20, Джии – 17, а Стелле – 15. Сам Дэймон признался, что, глядя на дочерей, едва сдержал эмоции.

Мэтт Дэймон с женой Лучианой и дочерьми на премьере фильма "Одиссея" / Фото Famous ABACA копия

Жена и дети Мэтта Деймона

Мэтт и Лучиана вместе почти 20 лет. Супруги воспитали троих общих дочерей, а также Алексию – дочь Лучианы от предыдущих отношений, которую Деймон давно считает родной.

К слову, похоже, актерская династия вполне может продолжиться. Алексия уже работает оператором и участвовала в создании нескольких фильмов, а одна из младших дочерей, по словам Деймона, серьезно увлекается сценаристским делом.

Вот эти боевики на вечер, где вы найдете один с Мэттом Деймоном в главной роли, заслуживают вашего внимания.