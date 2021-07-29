Мэтт Дэймон вернется к роли фальшивого Локи в фильме "Тор: Любовь и гром"

Мэтт Дэймон был замечен на съемочной площадке в Австралии во время съемок нового фильма от Marvel режиссера Тайки Вайтити. Мэтт Дэймон подтвердил, что он повторит свою роль фальшивого Локи в фильме "Тор: Любовь и Гром". В широкий прокат картина выходит 5 мая 2022.

Мэтт Дэймон подтвердил, что вернется в роли фальшивого Локи в премьере 2022 Thor: Love & Thunder. Будущее продолжение MCU станет четвертым сольным выступлением Хемсворт в роли Бога грома и вторым для Тайки Вайтити в качестве сценариста и режиссера после того, как он резко поднял популярность субфраншизы Marvel в 2017 году с "Тор: Рагнарок".

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Мэтт Дэймон появится в будущем фильме о Торе

Во время интервью с Джессом Кэйгл на SiriusXM, где Мэтт Дэймон рассказал о своем новом фильме "Стиллуотер", его спросили о предполагаемом участии в предстоящем фильме Marvel. Признав, что он не знает, является ли роль секретной или нет, Дэймон ясно дал понять, что повторил свое камео для "Тора 4" после того, как его заметили на съемочной площадке.

Не знаю, секрет это или нет, хотя все и так обо всем знают. Я приехал туда (в Австралию – ред.) сниматься. Думаю, что они знали, ведь папарацци сфотографировали нас, чтобы понять, что именно мы делаем. Я повторил эпизодическую роль, которую мы с Люком Хемсвортом исполняли в прошлом эпизоде​​... потому Тайка (Вайтити – ред.) снова заставил нас вернуться, чтобы повторить эту шутку и немного улучшить сцену,

– поделился Мэтт Дэймон.

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Что известно о фильме Вайтити "Тор: Любовь и Гром"

Сейчас известно, что режиссер также вернется в качестве голоса Корга вместе с другими персонажами, которых в последний раз видели в "Мстителях: Финал". Также вернутся персонажи Валькирии (Тесса Томпсон), недавно коронованного короля Асгарда, и Джейн Фостер (Натали Портман), которая, как ожидается, будет владеть молотом, как мощный Тор.



Мэтт Дэймон, Крис Хемсворт, Тайка Вайтити / ScreenRant

Актерский состав "Тора 4" будет гораздо большим, чем предыдущий фильм, поскольку фотографии показывают, что он пересечется с Стражами Галактики, что неудивительно, учитывая, как закончился Финал. На съемочной площадке в Австралии также были замечены различные актеры Стражей, появление которых ожидают увидеть поклонники киновселенной в новом фильме. Известно, что на съемки уже приезжали такие актеры, как:

Крис Прэтт,

Дэйв Батиста,

Карен Гиллан,

Пом Клементьефф,

Шон Ганн.

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