На момент смерти Кларку было 89 лет. О потере сообщило издание TMZ.

Смотрите также Оскароносный Майкл Джордан отпраздновал победу в бургерной: в сети завирусилось видео

Умер известный американский актер Мэтт Кларк: что известно?

По информации сети, актер умер еще 15 марта, в воскресенье, в своем доме в Остине, штат Техас. Об этом пишет издание The Sun.

Известно, что недавно он перенес операцию на спине из-за перелома позвоночника. Осложнения после этого хирургического вмешательства стало причиной смерти. Родные актера уже прокомментировали тяжелую утрату.

Он построил свой дом собственными руками. Он сохранял свои самые искренние дружеские отношения в течение шестидесяти лет. Он каждый раз появлялся на работе и на защите своих людей,

– высказалась семья покойного Мэтта.

У Мэтта Кларка остались дети, внуки и правнук.

Кто такой Мэтт Кларк?

Мэтт Кларк – известный американский актер, которого знают по ролям в вестернах. Он трижды был женат и имеет пятерых детей. Актер работал как в театре, так и на съемочных площадках.

Его фильмография насчитывает многочисленные работы. Среди них: