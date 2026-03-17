Умер актер фильма "Назад в будущее-3" Мэтт Кларк
- Актер Мэтт Кларк, известный по фильму "Назад в будущее 3", умер в возрасте 89 лет в своем доме в Остине, штат Техас, из-за осложнений после операции на спине.
- Кларк был известным актером в жанре вестерн и оставил после себя многочисленную фильмографию, пятерых детей, внуков и правнука.
Не стало известного американского актера Мэтта Кларка. Он получил известность благодаря роли в фильме "Назад в будущее 3".
На момент смерти Кларку было 89 лет. О потере сообщило издание TMZ.
Умер известный американский актер Мэтт Кларк: что известно?
По информации сети, актер умер еще 15 марта, в воскресенье, в своем доме в Остине, штат Техас. Об этом пишет издание The Sun.
Известно, что недавно он перенес операцию на спине из-за перелома позвоночника. Осложнение после этого хирургического вмешательства стало причиной смерти. Родные актера уже прокомментировали тяжелую утрату.
Он построил свой дом собственными руками. Он сохранял свои самые искренние дружеские отношения в течение шестидесяти лет. Он каждый раз появлялся на работе и на защите своих людей,
– высказалась семья покойного Мэтта.
У Мэтта Кларка остались дети, внуки и правнук.
Кто такой Мэтт Кларк?
Мэтт Кларк – известный американский актер, которого знают по ролям в вестернах. Он трижды был женат и имеет пятерых детей. Актер работал как в театре, так и на съемочных площадках.
Его фильмография насчитывает многочисленные работы. Среди них:
- "Назад в будущее",
- "Приключения Бакару Банзая в восьмом измерении",
- "Домик в прериях",
- "Водитель",
- "Меткий и мертвый",
- "Герой",
- "Дни в долине смерти" и многие другие.