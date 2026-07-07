Звезду сериала "Друзья" впервые за долгое время заметили на прогулке со взрослой дочерью

Мэтт Леблан нечасто радует поклонников публичными появлениями. Но на этот раз актер сделал исключение и вышел на прогулку вместе со своей 22-летней дочерью Мариной.

По информации dailymail, звезда сериала "Друзья" почти не говорит о личной жизни, ранее он неоднократно признавался, что дочь для него – самая большая гордость.

Что известно о дочери Мэтта Леблана



Мэтт Леблан с дочерью Мариной на прогулке / Фото WCP, 4cnrs/BACKGRID



После рождения дочери Голливуд для Леблана отошел на второй план. Когда у Марины обнаружили неврологическое заболевание, актер без колебаний поставил карьеру на паузу, выбрав роль отца вместо новых ролей в кино.

К счастью, с годами ее состояние значительно улучшилось. Марина увлеклась музыкой, а сам актер не раз хвалил ее вокальные способности. Правда, исполнить одно желание дочери он так и не смог. На день рождения она попросила пригласить Рианну, на что Леблан с присущим ему юмором ответил: "Конечно, сейчас этим займусь". Похоже, чувство юмора Джои Триббиани он не утратил даже за кадром.

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