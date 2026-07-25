По случаю праздника 24 Канал собрал лучшие фильмы и сериалы с Мэттом Лебланом в главной роли. Это идеальная подборка для вечера, когда хочется от души посмеяться и отдохнуть вместе с родными.

"Друзья"

В этом культовом ситкоме Леблан воплотил образ Джои Триббиани – наивного, обаятельного и вечно голодного начинающего актера. Его персонаж постоянно попадает в забавные передряги, ищет прорывные роли в кино и искренне ценит дружбу с остальной пятеркой главных героев. Сама эта роль сделала Мэтта звездой мирового масштаба и принесла ему любовь нескольких поколений зрителей.

"Друзья": смотрите вступление к сериалу онлайн

"Эпизоды"

В этой сатирической комедии актер мастерски сыграл преувеличенную и немного самовлюбленную версию самого себя. По сюжету британская супружеская пара сценаристов приезжает в Голливуд для адаптации своего успешного шоу. Однако продюсеры навязывают им на главную роль именно Мэтта Леблана. Эта работа раскрыла его талант и принесла ему желанный "Золотой глобус".

"Эпизоды": смотрите трейлер сериала онлайн

"Все схвачено"

В легкой семейной комедии Леблан играет Адама Борнса – подрядчика и отца троих детей, который берет на себя основные домашние обязанности после возвращения жены на работу. Главный герой быстро осознает, что воспитание современных детей требует гораздо больше сил, чем управление любой стройкой.

"Все схвачено": смотрите трейлер сериала онлайн

Среди других фильмов и сериалов с участием актера:

"Джои";

"Затерянные в космосе";

"Ангелы Чарли";

"Эд";

"Итальянская мафия".

Кстати, недавно Метта Леблана заметили на прогулке со взрослой дочерью.