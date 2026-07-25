З нагоди свята 24 Канал зібрав найкращі фільми та серіали, де зіграв Метт Леблан. Це ідеальна добірка для вечора, коли хочеться щиро посміятися та відпочити разом з рідними.

"Друзі"

У цьому культовому ситкомі Леблан втілив образ Джої Тріббіані – наївного, чарівного та завжди голодного актора-початківця. Його персонаж постійно потрапляє в кумедні халепи, шукає проривні ролі в кіно та щиро береже дружбу з іншою п'ятіркою головних героїв. Сама роль зробила Метта зіркою світового масштабу та принесла йому любов кількох поколінь глядачів.

"Друзі": дивіться інтро серіалу онлайн

"Епізоди"

У цій сатиричній комедії актор майстерно зіграв перебільшену та трохи самозакохану версію самого себе. За сюжетом британське подружжя сценаристів приїздить до Голлівуду для адаптації свого успішного шоу. Однак продюсери нав'язують їм на головну роль саме Метта Леблана. Ця робота розкрила його талант і принесла йому бажаний "Золотий глобус".

"Епізоди": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Кмітливець"

У легкій сімейній комедії Леблан виступає в ролі Адама Борнса – підрядника та батька трьох дітей, який бере на себе основні хатні обов'язки після повернення дружини на роботу. Головний герой швидко усвідомлює, що виховання сучасних дітей вимагає значно більше сил, ніж керування будь-яким будівництвом.

"Кмітливець": дивіться трейлер серіалу онлайн

Серед інших фільмів та серіалів за участю актора:

"Джої";

"Загублені у космосі";

"Янголи Чарлі";

"Ед";

"Італійська мафія".

До речі, нещодавно Метта Леблана помітили на прогулянці з дорослою донькою.