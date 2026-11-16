Звезда сериала "Друзья" Мэтт Леблан прервал длительное молчание после личной утраты

59-летний Мэтт Леблан опубликовал трогательный пост после смерти своего коллеги и друга Стейси Кича, с которым он работал над сериалом "Человек с планом".

Как сообщает HELLO!, это была первая публикация актера в инстаграме с июня 2026 года. Стало известно, что 10 ноября в возрасте 85 лет скончался американский актер Стейси Кич. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, осложненная длительным заболеванием сердца.

Леблан опубликовал архивную фотографию с коллегой, сделанную в 2019 году во время церемонии открытия звезды Кича на Голливудской аллее славы.

Настоящая легенда. Мы хорошо посмеялись вместе. Тебя будет не хватать, друг, – написал актер.

Поклонники поддержали Леблана в комментариях и поделились воспоминаниями о покойном артисте.

Мэтт и Стейси вместе снимались в комедийном сериале "Человек с планом", который выходил на CBS с 2016 по 2020 год. Леблан играл многодетного отца Адама Бернса, а Кич – его экранного отца Джо.

Куда исчез Мэтт Леблан после "Друзей"

После завершения сериала "Человек с планом" в 2020 году актер фактически отошел от регулярной работы на телевидении.

В 2021 году он появился в специальном выпуске "Друзья: Воссоединение", где вновь встретился с Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Дэвидом Швиммером и Мэттью Перри.

С тех пор Леблан в основном держится подальше от камер, светских вечеринок и красных дорожек.

Однако после более чем пяти лет без постоянных телевизионных ролей актер планирует вернуться с новым проектом CBS под рабочим названием "Flint". Важно, что CBS пока заказала разработку сценариев, а не полный сезон.



Кстати, недавно коллега Мэтта отпраздновал день рождения, поэтому смотрите подборку фильмов с Дэвидом Швиммером.