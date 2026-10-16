После "Скуби-Ду" он продал дом и едва не потерял карьеру

Казалось бы, сыграть Шегги в "Скуби-Ду" – это как выиграть джекпот в Голливуде. Миллионные сборы, популярность и узнаваемость гарантированы. Но для Мэттью Лилларда эта роль стала не только самым большим успехом, но и началом затяжного карьерного кризиса. И пока зрители смеялись над приключениями неуклюжего детектива, самому актеру было совсем не до шуток.

Как сообщает Variety, 55-летний Мэттью Лиллард откровенно рассказал, как после провала второй части "Скуби-Ду" остался без больших ролей, продал дом и был вынужден кардинально изменить свою жизнь.

Как "Скуби-Ду" едва не разрушил карьеру Мэттью Лилларда

В 2002 году на экраны вышел "Скуби-Ду", который собрал в мировом прокате 275 миллионов долларов. Лиллард, сыгравший Шегги, был убежден, что теперь его ждет карьера большой голливудской звезды.



"Скуби-Ду" / Фото IMDB



Однако в 2004 году вышло продолжение "Скуби-Ду 2: Монстры на свободе", которое не оправдало ожиданий студии. И вместо новых главных ролей актер получил длительную карьерную паузу. По словам Лилларда, он даже начал винить франшизу в своих неудачах.

"Я долго обижался на "Скуби-Ду", потому что думал, что именно из-за него остался без работы", – признался актер.

Ситуация оказалась настолько сложной, что семье пришлось отказаться от привычного образа жизни.

Мы продали свои автомобили, продали дом. Фактически нам пришлось сократить расходы, чтобы жить значительно скромнее, – вспомнил Лиллард.

Его жена вернулась на работу, а сам актер был вынужден пересмотреть свои карьерные амбиции. Ирония в том, что именно гонорар за вторую часть "Скуби-Ду" стал самым большим в его карьере и помог семье пережить финансовые трудности.

Как актеру удалось вернуться в кино

В конце концов Лиллард признал, что слишком увлекся мечтами о статусе суперзвезды. Он перестал гоняться за главными ролями и сосредоточился на характерных персонажах. Впоследствии актер появился в фильмах "Потомки" и "Крученый мяч", а также продолжил озвучивать Шегги в анимационных проектах о Скуби-Ду.

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Где сейчас снимается Мэттью Лиллард

Похоже, черная полоса в карьере Лилларда давно осталась позади. Сейчас актер вновь привлекает внимание зрителей, в частности благодаря новому хоррор-сериалу "Кэрри", который вышел 7 октября 2026 года на Prime Video.

В новой экранизации романа Стивена Кинга Лиллард сыграл Генри Грейла – директора школы, где учится главная героиня. Проект создал Майк Фленаган, известный по сериалам "Призраки дома на холме" и "Полуночная месса".

Интересно, что актер признался: история Кэрри ему особенно близка, ведь в школьные годы он и сам сталкивался с травлей.

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