Поэтому самолет попал в зону турбулентности на высоте 11 тысяч метров, а затем совершил аварийное приземление в международном аэропорту "Даллес" в Вашингтоне. Пострадали семь человек.

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Актер Мэттью Макконахи с женой чуть не попал в авиакатастрофу

Жена Мэттью Макконахи сообщила, что пострадали те люди, которые "не пристегнуты ремнями безопасности, это было неожиданно, молния сильно ударила по самолету". Она и ее муж травмы не получили.

В своих соцсетях 41-летняя Камила Алвес МакКонахи показала видео страшного момента и написала: "Во время полета самолет упал почти на 4000 футов, 7 человек попали в больницу, все летало всюду. В самолете был хаос".

В самолет, которым летели актер Мэттью Макконахи с женой, ударила молния: жуткое видео

Напомним, Мэттью Макконахи в браке с бразильской моделью Камиллой Алвес с 2012 года. У пары двое сыновей – Леви и Ливингстон и дочь Вида. В 2019 году актер снялся в комедийном боевике "Джентльмены", а в 2021 году озвучил Бустер Мун из мультфильма "Пой 2".