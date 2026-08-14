Не "Интерстеллар": какой фильм носит Меттью Макконагие наибольшую сумму через 23 года

Казалось бы, 2003 год давно остался где-то между DVD-дисками, раскладными телефонами – и модой на джинсы с очень низкой посадкой. Но один фильм Вот до сих пор регулярно напоминает Мэттью Макконехи о себе –, и не только ностальгическими мемами.

Как сообщает hollywoodreporter, речь идет о романтической комедии "Как избавиться от парня за 10 дней", где актер снялся вместе с Кейт Хадсон. По словам Макконаги, именно эта картина приносит ему больше всего так называемых mailbox money – остаточных выплат за показы и использование фильма.

Макконаги рассказал о финансовом феномене фильма в подкасте Happy Sad Confused. По его словам, "Как избавиться от парня за 10 дней" – безусловно, его лучший фильм по остаточным выплатам. Актер даже назвал картину "подарком, который продолжают дарить".



Фильм "Как избавиться от парня за 10 дней" до сих пор приносит деньги Макконаги / Фото imdb



И это звучит особенно забавно, если вспомнить, сколько известных фильмов есть в его фильмографии. Здесь у него и "Интерстеллар", и "Волк с Уолл-стрит", и "Супер Майк". Казалось бы, именно они должны были приносить солидные гонорары.

Но нет. Победил романтический фильм, в котором мужчина и женщина пытаются влюбить друг друга… фактически ради пари и журналистского задания.

Макконаги вспоминает, что в те времена, когда фильмы зарабатывали не только на стримингах, но и на DVD и кабельном телевидении, он регулярно получал большие выплаты именно благодаря этой романтической комедии.

Особенно интересно было в марте. Причина проста – День святого Валентина.

Каждый год накануне и после 14 февраля фильм снова возвращался на экраны, а вместе с ним – и деньги Макконаги.

То есть пока миллионы зрителей в очередной раз смотрели, как Бенджамин Барри пытается пережить десять дней с Энди Андерсон, Мэттью Макконехи получал очередное финансовое напоминание о том, что иногда согласиться на романтическую комедию – очень неплохая инвестиция.

Что фильм "Как избавиться от парня за 10 дней"

Фильм вышел в прокат еще в 2003 году. По сюжету рекламный агент Бенджамин Барри заключает пари, что сможет заставить любую женщину влюбиться в него за десять дней.

Проблема лишь в том, что он выбирает не совсем ту женщину. Журналистка Энди Андерсон в этот самый момент работает над материалом о том, как заставить мужчину бросить ее за десять дней.

А еще Макконахи рассказал, что должен был он сыграть Джека в фильме "Титаник".