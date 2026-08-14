Як повідомляє hollywoodreporter, йдеться про романтичну комедію "Як позбутися хлопця за 10 днів", де актор зіграв разом із Кейт Гадсон. За словами Макконагі, саме ця стрічка приносить йому найбільше так званих mailbox money – залишкових виплат за покази та використання фільму.

Макконагі розповів про фінансовий феномен фільму в подкасті Happy Sad Confused. За його словами, "Як позбутися хлопця за 10 днів" – безумовно, найкращий його фільм за залишковими виплатами. Актор навіть назвав стрічку "подарунком, який продовжують дарувати".



Фільм "Як позбутися хлопця за 10 днів" досі приносить гроші Макконагі / Фото imdb



І це звучить особливо кумедно, якщо згадати, скільки відомих фільмів є у його фільмографії. Тут тобі й "Інтерстеллар", і "Вовк з Волл-стріт", і "Супер Майк". Здавалося б, саме вони мали б приносити серйозні чеки.

Але ні. Переміг романтичний фільм, у якому чоловік і жінка намагаються закохати одне одного… фактично заради парі та журналістського завдання.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Макконагі пригадує, що в часи, коли фільми заробляли не лише на стримінгах, а на DVD та кабельному телебаченні, він регулярно отримував великі виплати саме завдяки цій романтичній комедії.

Особливо цікаво було у березні. Причина проста – День святого Валентина.

Щороку напередодні та після 14 лютого фільм знову повертався на екрани, а разом із ним – і гроші Макконагі.

Тобто поки мільйони глядачів вкотре дивилися, як Бенджамін Баррі намагається пережити десять днів із Андie Андерсон, Меттью Макконагі отримував чергове фінансове нагадування про те, що іноді погодитися на ромком – дуже непогана інвестиція.

Про що фільм "Як позбутися хлопця за 10 днів"

Стрічка вийшла у прокат ще у 2003 році. За сюжетом рекламний агент Бенджамін Баррі укладає парі, що зможе змусити будь-яку жінку закохатися в нього за десять днів.

Проблема лише в тому, що він обирає не зовсім ту жінку. Журналістка Енді Андерсон у цей самий момент працює над матеріалом про те, як змусити чоловіка кинути її за десять днів.

А ще Макконагі розповів чи мав він зіграти Джека в фільмі "Титанік".



