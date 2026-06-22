В каких фильмах снимался Мэттью Перри из сериала "Друзья", скончавшийся в 2023 году
Новость о смерти Мэттью Перри стала настоящим ударом не только для его поклонников, но и для голливудских коллег. Половину своей жизни актер боролся с различными зависимостями, он падал и поднимался, а зрители даже не подозревали, какие испытания проходил их любимый Чендлер в реальной жизни.
За свою не слишком долгую жизнь актер снялся в довольно небольшом количестве фильмов и сериалов, однако вспомнить есть что, пишет "24 Канал".
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"Танго втроем", 1999
Рейтинг IMDb: 6,1
Оскар и Питер – амбициозные архитекторы, которые соревнуются за крупный контракт. Богатый магнат по ошибке принимает Оскара за гея и поручает ему тайно следить за своей молодой любовницей Эми. Ситуация выходит из-под контроля, когда Оскар влюбляется в девушку.
"Танго втроем": смотрите онлайн трейлер фильма
"Мошенники", 2002
Рейтинг IMDb: 5,3
Романтическая комедия рассказывает о Джо Тайлере, который работает судебным приставом. Его главная задача – вручать людям повестки. Однажды он получает задание вручить документы о разводе Саре Мур – жене богатого техасского бизнесмена Гордона. По условиям брачного контракта, если Гордон первым подаст на развод, он заберет все состояние, а Сара останется ни с чем.
Сара узнает о намерениях мужа и предлагает Джо сделку. Она обещает ему один миллион долларов, если он сможет оттянуть вручение документов на несколько дней, чтобы она успела первой подать на развод в Нью-Йорке и получить половину состояния.
"Мошенники": смотрите онлайн трейлер фильма
"Спешишь – людей насмешишь", 1997
Рейтинг IMDb: 6,1
Педантичный нью-йоркский архитектор Алекс приезжает в Лас-Вегас для надзора за строительством ночного клуба. Там он знакомится с яркой мексиканкой Изабель. После бурной ночи пара расстаётся, казалось бы, навсегда. Однако через три месяца Изабель возвращается с шокирующей новостью – она беременна.
"Поспешишь – людей насмешишь": смотрите онлайн трейлер фильма
Где ещё снимался Мэттью Перри:
- "Триумф – история Рона Кларка";
- "Девять ярдов";
- "Продолжай" и другие.
Что известно о смерти Мэттью Перри?
Звезду сериала "Друзья" нашли мертвым в джакузи собственного дома 28 октября 2023 года. Причина смерти – острое действие кетамина. Также в крови обнаружили следы некоторых лекарственных препаратов. Известно, что актер принимал кетамин в рамках терапии, поскольку страдал от депрессии.
Джасвин Сангу, известную как "Королева кетамина", приговорили к 15 годам лишения свободы за продажу наркотиков, приведшую к смерти Мэттью Перри и других лиц.
Личного помощника Мэттью Перри приговорили к трем годам и пяти месяцам заключения в федеральной тюрьме. 59-летний Кеннет Ивамаса признал свою вину. В частности, он вступил в сговор с целью незаконного распространения кетамина, что в конечном итоге и привело к смерти звезды. Также врач Сальвадор Пласенсия получил 2,5 года лишения свободы за поставку кетамина Перри.