За своє не надто довге життя чоловік знявся у доволі малій кількості фільмів і серіалів, однак згадати є про що, пише 24 Канал.

Не пропустіть Де дивитися третій сезон популярного серіалу "Дім дракона" українською мовою

"Танго втрьох", 1999

Рейтинг IMDb: 6,1

Оскар і Пітер – амбітні архітектори, які змагаються за великий контракт. Багатий магнат помилково приймає Оскара за гея і доручає йому таємно наглядати за своєю молодою коханкою Емі. Ситуація виходить з-під контролю, коли Оскар закохується в дівчину.

"Танго втрьох": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шахраї", 2002

Рейтинг IMDb: 5,3

Романтична комедія розповідає про Джо Тайлера, який працює судовим приставом. Його головне завдання – вручати людям повістки. Одного разу він отримує завдання вручити документи про розлучення Сарі Мур – дружині багатого техаського бізнесмена Гордона. За умовами шлюбного контракту, якщо Гордон першим подасть на розлучення, він забере всі статки, а Сара залишиться ні з чим.

Сара дізнається про наміри чоловіка і пропонує Джо угоду. Вона обіцяє йому один мільйон доларів, якщо він зможе відтягнути вручення паперів на кілька днів, щоб вона встигла першою подати на розлучення у Нью-Йорку та отримати половину статків.

"Шахраї": дивіться онлайн трейлер фільму

"Поспішиш – людей насмішиш", 1997

Рейтинг IMDb: 6,1

Педантичний нью-йоркський архітектор Алекс приїжджає до Лас-Вегаса для нагляду за будівництвом нічного клубу. Там він знайомиться з яскравою мексиканкою Ізабель. Після бурхливої ночі пара розлучається, здавалося б, назавжди. Проте через три місяці Ізабель повертається з шокуючою новиною – вона вагітна.

"Поспішиш – людей насмішиш": дивіться онлайн трейлер фільму

Де ще зіграв Меттью Перрі:

"Тріумф – історія Рона Кларка";

"Дев'ять ярдів";

"Продовжуй" та інші.

Що відомо про смерть Меттью Перрі?

Зірку серіалу "Друзі" знайшли мертвим у джакузі власного будинку 28 жовтня 2023 року. Причина смерті – гостра дія кетаміну. Також у крові виявили дію деяких лікарських препаратів. Відомо, що актор приймав кетамін у межах терапії, адже страждав від депресії.

Джасвін Сангу, відому як "Королева кетаміну", засудили до 15 років ув'язнення за продаж наркотиків, що призвели до смерті Метью Перрі та інших осіб.

Особистого помічника Меттью Перрі засудили до трьох років і п'яти місяців федеральної в'язниці. 59-річний Кеннет Івамаса визнав свою провину. Зокрема, він пішов на змову з метою незаконного розповсюдження кетаміну, що зрештою і призвело до смерті зірки. Також лікар Сальвадор Пласенсія отримав 2,5 роки ув'язнення за постачання кетаміну Перрі.