Він продовжує криваву історію розколу всередині Дому Таргарієнів. Глядачам буде доступна перша серія в оригінальній озвучці, а також українська, локалізована HBO Max. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про прем'єру.

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3 сезон "Дому дракона" доступний на HBO Max через MEGOGO

Наступного дня після прем'єри кожної серії з'являтиметься переклад жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

Новий сезон оригінального драматичного серіалу HBO Original складатиметься з восьми епізодів, які виходитимуть щотижня по понеділках, аж до грандіозного фіналу сезону, що відбудеться 10 серпня.

Фракції Дому Таргарієнів вступають у війну, якої світ ще не бачив. Рейніра, здається, за крок від перемоги – під її контролем армія драконів, Ейгон II тікає зі столиці, а з Алісентою укладено непросту угоду.

Проте баланс сил змінюється непередбачуваним чином: вірність піддається випробуванням, союзи переформатовуються, а на полі бою з'являються нові непередбачувані гравці.

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Поки руйнування стрімко зростають, а ціна конфлікту стає дедалі вищою, ті, хто змагається за корону, змушені постати перед питанням – що насправді означає правління та яку ціну доведеться заплатити за володіння цією силою. Яка ціна є надто високою за Залізний трон?

Хто зіграв у 3-му сезоні "Дому дракона"?

У цьому сезоні беруть участь: Метт Сміт, Емма Д'Арсі, Олівія Кук, Стів Туссен, Ріс Іванс, Фаб'єн Франкель, Юен Мітчелл, Том Глінн-Карні, Соноя Мізуно, Гаррі Коллетт, Бетані Антонія, Фібі Кемпбелл, Фіа Сабан, Джефферсон Холл, Меттью Нідхем, Джеймс Нортон, Том Беннетт, Кіран Б'ю, Курт Ег'яван, Фредді Фокс, Клінтон Ліберті, Гейл Ранкін, Абубакар Салім, Том Каллен, Томмі Фланаган, Ден Фоглер, Джоплін Сібтейн та Баррі Слоун.