Для миллионов зрителей он навсегда останется Чендлером Бингом – королем сарказма, неудачных шуток и самоиронии. Однако для родных Мэттью Перри был гораздо больше, чем просто звездой культового ситкома.

По данным Entertainment Weekly, спустя три года после смерти голливудского актера Мэттью Перри на его могиле заменили мемориальную табличку, убрав символическую отсылку к сериалу "Друзья".

Как сейчас выглядит могила Мэттью Перри

Журналисты издания посетили кладбище Forest Lawn Memorial Park на Голливудских холмах, где похоронен актер, и заметили изменения.

Табличка на могиле Мэттью Перри / Фото Jillian Sederholm для EW (2)



Прежнюю мемориальную табличку, появившуюся лишь в январе 2026 года, заменили на более крупную. На старой, помимо полного имени актера и дат его рождения и смерти, была надпись "Much Loved – Friend" ("Очень любимый друг"), отсылавшая к легендарному ситкому.

Теперь надпись изменили. В верхней части новой таблички выгравировано "Покойся", а в нижней – "Мы любим тебя всем сердцем".

Причины замены мемориальной таблички пока неизвестны.

Что известно о смерти Мэттью Перри

Актер скончался 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Его нашли без признаков жизни в джакузи в собственном доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стали острые последствия воздействия кетамина.

Расследование обстоятельств трагедии привело к предъявлению обвинений пяти лицам.

В октябре 2026 года Netflix также выпустил трехсерийный документальный проект, посвященный жизни актера, его борьбе с зависимостью и историям, которыми поделились близкие.

Ранее сестра актера рассказала о том, как он чувствовал себя во время съемок сериала "Друзья".