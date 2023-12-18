Он врал всем, – друг Мэттью Перри заявил, что актер никогда не был чистым

Актер "Друзей" Мэттью Перри, умерший в прошлом месяце в возрасте 54 лет от передозировки кетамина, всегда испытывал проблемы с наркотиками. В своих мемуарах, ставших бестселлером в 2022 году, он признал, что наконец-то преодолел свои зависимости благодаря поддержке трезвого тренера и лучшего друга.

Однако близкий друг звезды заявил, что Мэттью Перри соврал всем о своей трезвости, и что он никогда не был чист. Читайте подробнее в материале.

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Мэттью Перри врал о своей трезвости

Близкий друг Мэттью Перри, решивший не называть своего имени, сообщил, что актер врал всем о том, что он справился с зависимостью.

Он врал всем о чистоте. Он никогда не был трезв. Это очень грустно. Знаете, самую большую ложь он сказал, пожалуй, самому себе,

– сказал друг Мэттью.

Ранее Дженнифер Энистон, близкая подруга актера, рассказала, что Мэттью был здоров и наслаждался счастьем. По ее словам, он успешно преодолел свои зависимости, хотя этот путь был нелегким. Впрочем, друг Перри рассказал другую правду.

Он мог быть достаточно манипуляционным человеком, когда дело доходило до его борьбы с зависимостью, но это было такой борьбой, и он сражался каждый день до конца,

– отметил близкий источник.

Мэттью Перри снимался в сериале "Друзья"

Мэттью Перри стал известен благодаря роли Чендлера Бинга в популярном ситкоме 90-х годов "Друзья", который длился 10 сезонов. Актер сыграл во всех 234 эпизодах, а его персонаж стал любимцем фанатов благодаря уникальным шуткам и каламбурам. Манеры и реплики Перри стали объектом пародий фанатов по всему миру.

Вот несколько его цитат, он которых безумствовали фанаты "Друзей":