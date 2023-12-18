Однак близький друг зірки заявив, що Меттью Перрі збрехав усім про свою тверезість, і що він ніколи не був чистим. Читайте детальніше в матеріалі.

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Меттью Перрі брехав про свою тверезість

Близький друг Меттью Перрі, який вирішив не називати свого імені, повідомив, що актор брехав усім про те, що він впорався із залежністю.

Він брехав усім про чистоту. Він ніколи не був тверезим. Це дуже сумно. Знаєте, найбільшу брехню він сказав, мабуть, самому собі,

– сказав друг Меттью.

Раніше Дженніфер Еністон, близька подруга актора, розповіла, що Меттью був здоровий та насолоджувався щастям. За її словами, він успішно подолав свої залежності, хоча цей шлях був нелегким. Утім, друг Перрі розповів іншу правду.

Він міг бути досить маніпуляційною людиною, коли справа доходила до його боротьби із залежністю, але це було такою боротьбою, і він бився щодня до кінця,

– зазначило близьке джерело.

Меттью Перрі знімався у серіалі "Друзі"

Меттью Перрі став відомим завдяки ролі Чендлера Бінга в популярному ситкомі 90-х років "Друзі", який тривав 10 сезонів. Актор зіграв у всіх 234 епізодах, а його персонаж став улюбленцем фанатів завдяки унікальним жартам та каламбурам. Манери та репліки Перрі стали об'єктом пародій фанатів по всьому світу.

Ось декілька його цитат, він яких шаленіли фанати "Друзів":