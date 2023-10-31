Они считали друг друга настоящей семьей, поэтому смерть Мэттья повлекла за собой сильную боль. Через несколько дней после гибели "Друзья" впервые высказались по этому поводу.

Смотрите также 5 испанских сериалов на Netflix, от которых нельзя оторваться

Актеры сериала "Друзья" о смерти Мэттью Перри

Только через два дня после смерти актера Мэттью Перри киносемья сериала "Друзья", среди которых Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер собрались вместе, чтобы выпустить совместное заявление о смерти Мэттью Перри. Они решили, что это будет очень символично, ведь за 10 лет съемки сериала они стали друзьями не только на съемочной площадке, но и вне его.



Сериал "Друзья" / Warner Bros. Television

Актеры признались, что сегодня им трудно говорить многое о своей боли, они направляют всю свою поддержку и любовь родным Мэттью. "Друзья" не в состоянии сейчас давать развернутые комментарии. Поэтому они коротко высказались о своем любимом Чендлере.

Мы все опустошены этой утратой. Мы были больше, чем просто товарищами по съемочной площадке. Мы – семья. Нам так много надо сказать, но прямо сейчас мы собираемся воспользоваться моментом, чтобы осознать эту непостижимую потерю,

– прокомментировали актеры.



Сериал "Друзья" / Warner Bros. Television

Сериал "Друзья" был самой успешной лентой своих времен

Сериал "Друзья" рассказывает о жизни шести друзей, живущих вместе в Нью-Йорке. Лента транслировалась в эфире в течение периода с 1994 по 2004 год. Последний эпизод этого сериала посмотрели 52,5 миллиона зрителей в США, делая его одним из самых популярных сериалов того времени. Несколько интересных фактов о сериале, которых вы точно не знали:

Название должно было быть длиннее. Сначала создатели сериала не планировали называть сериал "Друзья", они просто хотели создать шоу о нескольких лучших друзьях, которые собираются по вечерам в кафе и болтают на разные темы. Сериал должен был называться "Кафе "Бессонница"".

Актерский состав мог быть другим. Персонажи главных героев сериала прописывались почти полгода, а в кастинге были пересмотрены сотни кандидатов. Единственным актером, для которого лично писалась роль, был Дэвид Швимер.

Актрисы поменялись ролями. Сначала Кортни Кокс предложили сыграть роль Рэйчел, но, прочитав сценарий, актриса поняла, что ей больше подходит роль Моники.



Сериал "Друзья" / Warner Bros. Television

Несмотря на то, что действие сериала происходит в Нью-Йорке, его заставка с фонтаном снималась совсем в другом месте.

Лиза Кудроу не умела играть на гитаре. Актриса, сыгравшая Фиби, совсем не умела играть на гитаре – даже держать ее правильно.

Смех, слышимый на заднем фоне – не накладка звукорежиссеров, а настоящий, ведь съемки сериала происходили с живой аудиторией в павильоне.

Джеймс Майкл Тайлер – актер, сыгравший Гантера, в реальной жизни работал баристой, когда его приняли на роль в сериале. Получил он свою роль совершенно случайно – нужен был человек, умеющий пользоваться кофемашиной.

"Друзья": смотрите онлайн трейлер сериала