Они считали друг друга настоящей семьей, поэтому смерть Мэттья повлекла за собой сильную боль. Через несколько дней после гибели "Друзья" впервые высказались по этому поводу.
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Актеры сериала "Друзья" о смерти Мэттью Перри
Только через два дня после смерти актера Мэттью Перри киносемья сериала "Друзья", среди которых Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер собрались вместе, чтобы выпустить совместное заявление о смерти Мэттью Перри. Они решили, что это будет очень символично, ведь за 10 лет съемки сериала они стали друзьями не только на съемочной площадке, но и вне его.
Сериал "Друзья" / Warner Bros. Television
Актеры признались, что сегодня им трудно говорить многое о своей боли, они направляют всю свою поддержку и любовь родным Мэттью. "Друзья" не в состоянии сейчас давать развернутые комментарии. Поэтому они коротко высказались о своем любимом Чендлере.
Мы все опустошены этой утратой. Мы были больше, чем просто товарищами по съемочной площадке. Мы – семья. Нам так много надо сказать, но прямо сейчас мы собираемся воспользоваться моментом, чтобы осознать эту непостижимую потерю,
– прокомментировали актеры.
Сериал "Друзья" / Warner Bros. Television
Сериал "Друзья" был самой успешной лентой своих времен
Сериал "Друзья" рассказывает о жизни шести друзей, живущих вместе в Нью-Йорке. Лента транслировалась в эфире в течение периода с 1994 по 2004 год. Последний эпизод этого сериала посмотрели 52,5 миллиона зрителей в США, делая его одним из самых популярных сериалов того времени. Несколько интересных фактов о сериале, которых вы точно не знали:
- Название должно было быть длиннее. Сначала создатели сериала не планировали называть сериал "Друзья", они просто хотели создать шоу о нескольких лучших друзьях, которые собираются по вечерам в кафе и болтают на разные темы. Сериал должен был называться "Кафе "Бессонница"".
- Актерский состав мог быть другим. Персонажи главных героев сериала прописывались почти полгода, а в кастинге были пересмотрены сотни кандидатов. Единственным актером, для которого лично писалась роль, был Дэвид Швимер.
- Актрисы поменялись ролями. Сначала Кортни Кокс предложили сыграть роль Рэйчел, но, прочитав сценарий, актриса поняла, что ей больше подходит роль Моники.
Сериал "Друзья" / Warner Bros. Television
- Несмотря на то, что действие сериала происходит в Нью-Йорке, его заставка с фонтаном снималась совсем в другом месте.
- Лиза Кудроу не умела играть на гитаре. Актриса, сыгравшая Фиби, совсем не умела играть на гитаре – даже держать ее правильно.
- Смех, слышимый на заднем фоне – не накладка звукорежиссеров, а настоящий, ведь съемки сериала происходили с живой аудиторией в павильоне.
- Джеймс Майкл Тайлер – актер, сыгравший Гантера, в реальной жизни работал баристой, когда его приняли на роль в сериале. Получил он свою роль совершенно случайно – нужен был человек, умеющий пользоваться кофемашиной.
"Друзья": смотрите онлайн трейлер сериала