Опубликовал пост в своей соцсети также Дэвид Швиммер, написавший трогательные слова и опубликовавший любимое фото. Смотрите, как почтил память Перри его друг, на сайте 24 Канала.
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Дэвид Швиммер попрощался с Мэттью Перри
Все, кто вспоминают Мэттью Перри, говорят о его отличном настроении и желании веселить всех, кто находится рядом. Дэвид Швиммер не был исключением, он поблагодарил друга за десять невероятных лет смеха и творчества.
Это фото из одного из моих любимых моментов с тобой. Сейчас оно заставляет меня улыбаться и скучать одновременно,
– написал актер под опубликованным фото.
Актер поделился, что никогда не забудет всегда уместных и своевременных шуток Мэттью и рассказал, как Перри умел из одного предложения сделать целое стендап-шоу, от которого у всех болели животы из-за смеха.
Я никогда не забуду твои безупречные подачи и своевременные шутки. Ты мог взять предложение из диалога и трансформировать его по своему усмотрению, в результате чего получалось что-то настолько оригинальное и неожиданно смешное, что это удивляет до сих пор,
– написал Швиммер.
Кроме того, Дэвид отметил, что у Перри было большое сердце и он был чрезвычайно хорошим человеком. Благодаря чему они смогли создать семью из шести совершенно незнакомых людей, однажды попавших на одну съемочную площадку, а в результате ставших близкими друзьями не только перед камерами, но и в реальной жизни.
"Друзья" выразили прощальные слова Мэттью Перри две недели после его смерти
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- Дженнифер Энистон показала сообщение от актера и рассказала, что Мэттью умел рассмешить кого угодно.
- Лиза Кудров вспомнила забавные моменты, которые они пережили вместе.
- Кортни Кокс поблагодарила Мэттью за каждый миг.