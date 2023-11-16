Улыбается и тоскует одновременно: Дэвид Швиммер попрощался с Мэттью Перри

Сразу после смерти Мэттью Перри, 28 октября, его коллеги из сериала "Друзья" отказывались давать комментарии, поскольку были совершенно разбиты потерей. Сейчас один за другим в своих инстаграм страницах, "Друзья" делятся светлыми воспоминаниями о Мэттью.

Опубликовал пост в своей соцсети также Дэвид Швиммер, написавший трогательные слова и опубликовавший любимое фото. Смотрите, как почтил память Перри его друг, на сайте 24 Канала.

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Дэвид Швиммер попрощался с Мэттью Перри

Все, кто вспоминают Мэттью Перри, говорят о его отличном настроении и желании веселить всех, кто находится рядом. Дэвид Швиммер не был исключением, он поблагодарил друга за десять невероятных лет смеха и творчества.

Это фото из одного из моих любимых моментов с тобой. Сейчас оно заставляет меня улыбаться и скучать одновременно,

– написал актер под опубликованным фото.

Актер поделился, что никогда не забудет всегда уместных и своевременных шуток Мэттью и рассказал, как Перри умел из одного предложения сделать целое стендап-шоу, от которого у всех болели животы из-за смеха.

Я никогда не забуду твои безупречные подачи и своевременные шутки. Ты мог взять предложение из диалога и трансформировать его по своему усмотрению, в результате чего получалось что-то настолько оригинальное и неожиданно смешное, что это удивляет до сих пор,

– написал Швиммер.

Кроме того, Дэвид отметил, что у Перри было большое сердце и он был чрезвычайно хорошим человеком. Благодаря чему они смогли создать семью из шести совершенно незнакомых людей, однажды попавших на одну съемочную площадку, а в результате ставших близкими друзьями не только перед камерами, но и в реальной жизни.

"Друзья" выразили прощальные слова Мэттью Перри две недели после его смерти