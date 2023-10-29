Сериал, рассказывающий о жизни шести людей, среди которых был и сыгравший Мэттью герой, выходил в эфир с 1994 по 2004 год. 24 Канал собрал для вас 20 лучших цитат бога юмора и сарказма – Чендлера Бинга.

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Чендлер Бинг запомнился зрителям своим чувством юмора

Хотя этот актер также сыграл в нескольких полнометражных фильмах, включая "Папе снова 17" и "Поспешишь – людей насмешишь", его самой известной ролью из многочисленных фильмов и сериалов является персонаж Чендлера. Этот образ стал неотъемлемой частью актера и, кажется, он во многих аспектах похож на своего героя. Более того, актер был единственным членом актерского состава "Друзей", которому часто позволяли импровизировать. Его шутки настолько понравились авторам, что они иногда позволяли актеру добавить свои идеи к сценарию. Итак, вспомним лучшие цитаты известного Чендлера.

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Лучшие цитаты Чендлера Бинга из сериала "Друзья"

"Странное дело: Дональд Дак не надевал штанов, но, исходя из душа, обвязывался полотенцем... Вот вопрос, почему?";

Кэти: "Чендлер, у тебя отличные волосы!"

Чендлер: "Спасибо, я сам их выращиваю";

Чендлер: "Спасибо, я сам их выращиваю"; Дженис: "Какой тесный мир!"

Чендлер: "А все-таки я никогда не встречался с Бейонсом";

Чендлер: "А все-таки я никогда не встречался с Бейонсом"; Джо: "Знаешь, что я делаю, когда мне нужно сделать снимок для резюме?"

Чендлер: "Берешь у меня деньги?";

Чендлер: "Берешь у меня деньги?"; "Впервые в жизни у меня нормальные отношения с женщиной. Не могу же я их испортить, сказав правду?";

"Сегодня воскресенье, в воскресенье я не двигаюсь";

"Помню, была у меня одна недотрога... так и не прикоснулся";

Росс: "Угадайте, что произошло у меня на работе?"

Чендлер: "Динозавры вымерли миллион лет назад?";

Чендлер: "Динозавры вымерли миллион лет назад?"; Росс: "В этом году я буду счастлив, я сам сделаю себя счастливым!"

Чендлер: "Нам выйти из комнаты или как?";

Чендлер: "Нам выйти из комнаты или как?"; Рэйчел: "Ты оболтус!". Чендлер:

"Я знаю, что ты права, но почему?";

"Я знаю, что ты права, но почему?"; Моника: "Эта камера делает меня толще!"

Чендлер: "Да? Так тебя снимала не одна камера?";

Чендлер: "Да? Так тебя снимала не одна камера?"; Росс: "А что сказали в страховой компании?"

Чендлер: "Они сказали: "У вас нет страхования, перестаньте нам звонить!";

Чендлер: "Они сказали: "У вас нет страхования, перестаньте нам звонить!"; Росс: "Кто-то украл мой сэндвич"

Чендлер: "И что ответила полиция?";

Чендлер: "И что ответила полиция?"; Фиби: "Ребята, вы хоть что-нибудь понимаете в цыплятах?".

Чендлер: "В птицах – нет. В женщинах –… нет";

Чендлер: "В птицах – нет. В женщинах –… нет"; Джои: "Да, я выпил две бутылки пива, но… я тебя люблю!".

Чендлер: "А я всего одну, потому ты мне только нравишься!";



Сериал "Друзья" / Warner Bros. Television

Моника: "Как действовать? Как действовать?"

Чендлер: "Подумай, что бы мы сделали, если бы имели мозги?";

Чендлер: "Подумай, что бы мы сделали, если бы имели мозги?"; Фиби: "Один из моих клиентов скончался сегодня на массажном столе".

Чендлер: "Ну, думаю, он просто расслабился больше, чем надеялся";

Чендлер: "Ну, думаю, он просто расслабился больше, чем надеялся"; "Я не очень хороший советчик. Могу ли я заинтересовать тебя едким комментарием?";

"До 25 лет я думал, что единственный ответ на "Я люблю тебя" – "Вот дерьмо!";

"Друзья": смотрите онлайн трейлер сериала