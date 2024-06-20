У женщины уже изъяли личные вещи, в частности и технику. Впрочем, имя знаменитости остается в тайне.
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Она наняла адвокатов и поговорила с представителями правоохранительных органов с момента обыска ее дома. В то же время полиция предположила, что подруга Перри могла употреблять вещества вместе с ним накануне его смерти. Правда, остатков препаратов в доме Мэттью так и не нашли.
Она молчит по поводу сложившейся ситуации. Но следователи должны были что-то знать, чтобы получить ордер и появиться с обыском в таком виде,
– сообщил инсайдер.
Как оказалось позже, личность женщины уже не является загадкой для американских журналистов. Однако, те отказываются ее раскрыть из-за "деликатности расследования". В то же время знаменитость отрицает свою причастность к трагической гибели актера.
Инсайдер также отметил, что звезды познакомились в реабилитационном центре борьбы с наркозависимостью. Там знаменитости подружились и вместе прекратили употребление веществ. Впрочем, пока психологическое состояние женщины – не стабильное. Как отметил инсайдер, длительное расследование дела и суды могут "выбить ее из колеи".
Смерть Мэттью Перри: что известно
- Актер умер в возрасте 54 лет. Он утонул в своем доме в джакузи.
- Пользователи предполагают, что Мэттью предсказал свою гибель. Накануне трагического события, звезда культового сериала "Друзья" опубликовал фотографию, на которой отдыхает в джакузи, точно там же, где через несколько дней его тело нашли без признаков жизни.
- Актер признавался, что избегал просмотра сериала "Друзья" из-за постоянного напоминания о тяжелых периодах в его жизни. Во время съемок актер переживал пик своей наркозависимости.