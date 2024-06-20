У жінки вже вилучили особисті речі, зокрема і техніку. Втім, ім'я знаменитості залишається в таємниці.
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Вона найняла адвокатів і поговорила з представниками правоохоронних органів з моменту обшуку її будинку. Водночас поліція припустила, що подруга Перрі могла вживати речовини разом з ним напередодні його смерті. Щоправда, залишків препаратів у помешканні Меттью так і не знайшли.
Вона мовчить з приводу ситуації, що склалася. Але слідчі мали щось знати, щоб отримати ордер і з'явитися з обшуком у такому вигляді,
– повідомив інсайдер.
Як виявилося пізніше, особистість жінки вже не є загадкою для американських журналістів. Однак, ті відмовляються її розкрити через "делікатність розслідування". Водночас знаменитість заперечує свою причетність до трагічної загибелі актора.
Інсайдер також наголосив, що зірки познайомилися у реабілітаційному центрі боротьби з наркозалежністю. Там знаменитості подружилися і разом припинили вживання речовин. Втім, наразі психологічний стан жінки – не стабільний. Як зазначив інсайдер, тривале розслідування справи й суди можуть "вибити її з колії".
Смерть Меттью Перрі: що відомо
- Актор помер у віці 54 років. Він потонув у своєму будинку в джакузі.
- Користувачі припускають, що Меттью передбачив свою загибель. Напередодні трагічної події, зірка культового серіалу "Друзі" опублікував фотографію, на якій відпочиває в джакузі, точно там само, де через кілька днів його тіло знайшли без ознак життя.
- Актор зізнавався, що уникав перегляду серіалу "Друзі" через постійне нагадування про важкі періоди в його житті. Під час знімання актор переживав пік своєї наркозалежності.