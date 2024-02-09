Мужчине было 66 лет. Узнайте в материале, что известно о действиях Моджо Никсона накануне ужасного инцидента.
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Моджо Никсон умер на лайнере: что известно
Известно, что перед своей смертью Никсон участвовал в музыкальном фестивале "Outlaw Country Cruise", который проходил на круизном лайнере. В течение шестидневного мероприятия корабль путешествовал из Майами до Пуэрто-Рико, останавливаясь в Доминиканской Республике.
По словам близких, у Никсона возможно случился сердечный приступ. Однако официальную версию причины его смерти пока не предоставляют.
Жизнь и карьера Моджо Никсона
Никсон начинал свою карьеру не с актерской тропы. Он решил попробовать себя в музыке. Моджо представил миру песню "Elvis Is Everywhere", которая стала популярным хитом.
После этого он решил попробовать себя в актерской сфере. Его дебют состоялся в роли барабанщика Джеймса Ван Итона в биографическом фильме Джерри Ли Льюиса "Большие огненные шары". Кроме того, Никсон появился в еще пяти фильмах, среди которых "Супербратья Марио" и "Машина 54, где ты?". А в 2022 году вышел документальный фильм "Манифест Моджо: жизнь и времена Моджо Никсона".
"Супербратья Марио": смотрите онлайн трейлер фильма