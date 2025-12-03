Фильм Чернова проиграл российской ленте о "независимой журналистике" на американской премии

Состоялась 35-я церемония вручения американской премии Gotham Awards 2025 года. Среди участников был документальный фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки", который будет представлять Украину на Оскаре, а также лента российского режиссера Юлии Локтевой "Мои нежелательные друзья: Часть I – Последние эфиры в Москве".

Российский фильм одержал победу в категории, в которой номинировали и украинскую работу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Variety.

Фильм Чернова проиграл в номинации ленте, посвященной "независимой российской журналистике"

Документальная лента российского режиссера Юлии Локтевой "Мои нежелательные друзья: Часть I – Последние эфиры в Москве" одержала победу в номинации "Лучший документальный фильм" на Gotham Film Awards 2025.

Фильм показывает так называемые попытки "сохранить независимую журналистику" в России – стране, где настоящей свободы слова нет. Локтева рассказывает о журналистах, которые были вынуждены покинуть страну из-за постоянных преследований со стороны властей и репрессий против всех, кто не согласен с режимом.

Странным, возмутительным и унизительным остается не только то, что эта лента победила в категории, где номинировали фильм о войне в Украине, но и тот факт, что фильмы российских режиссеров до сих пор участвуют в крупных американских кинопремиях, а организаторы закрывают глаза на преступления российских оккупантов в Украине сегодня.

Что известно о "2000 метров до Андреевки", который проиграл в номинации?

В этой же категории был номинирован украинский фильм "2000 метров до Андреевки" украинского документалиста Мстислава Чернова.