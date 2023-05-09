Почти как Кейт: как в молодости выглядела актриса, сыгравшая старую 100-летнюю Розу в "Титанике"

"Титаник", ставший настоящей легендой кинематографа и вышедший в 1997 году, объединил многих талантливых актеров. История получила 11 Оскаров и завоевала сердца миллионов поклонников. Закадровым рассказчиком фильма, если вспомнить, была пожилая женщина по имени Роза. Ее сыграла талантливая Глория Стюарт.

Глория Стюарт приступила к карьере актрисы уже в старшей школе. В 1932 году, после окончания университета, она подписала контракт с кинокомпанией Universal Pictures и снялась во многих ее фильмах, включая картины в жанре горора, такие, как "Старый темный дом" и "Человек-невидимка". Кроме того, она играла роль королевы Анны в музыкальной комедии "Три мушкетера", передает 24 Канал.

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Глория Стюарт в молодости – какой она выглядела

В конце 1930-х – начале 1940-х годов, появление Глории Стюарт на экранах стало значительно реже. В 1939 году актриса четыре месяца путешествовала по Азии, Египту и Италии вместе со своим мужем Артуром Шикменом. Затем она полностью посвятила себя художественной карьере и занималась декупажем, написанием картин и искусством бонсай.

В мае 1996 года актрисе предложили главную роль в фильме "Титаник" режиссера Джеймса Кэмерона. Глория Стюарт говорила о том, что не волновалась и даже не удивилась, когда к ней пришел сам Кэмерон с видеокамерой. По ее словам, она верила в свои возможности и смогла передать столь глубинные чувства пожилой Розы, как задумал режиссер.

К моменту съемок ей было 87 лет. А как выглядела актриса в молодости – смотрите ниже.

Глория Стюарт в молодости / Фото Vintage Everyday

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За роль Розы Дьюит Бьюкейтер, Глория Стюарт получила номинации и много наград, включая Золотой глобус и Оскар за лучшую женскую роль второго плана. Ее заслуга состоит также в том, что она была одной из немногих звезд пожилого возраста, посетивших эту престижную церемонию.

В 2010 году Глория Стюарт отметила свой 100-летний юбилей в художественной галерее ACE Gallery в Лос-Анджелесе. На празднике кроме семьи и друзей присутствовал также Джеймс Кэмерон. В галерее были представлены произведения искусства, которые она создала: картины, шелкографии, образцы декупажа и деревья из ее коллекции бонсай.

За свой вклад в киноиндустрию, Глория Стюарт получила звезду на "Аллее славы" в Голливуде.