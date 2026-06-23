Очевидно, что популярность не приходит просто так, а зависит от таланта, харизмы, сценария и самого фильма в целом. Сегодня в этом материале 24 Канал расскажет о некоторых актерах молодого поколения, которые уже сделали себе имя.

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Милли Бобби Браун

Актриса обрела мировую популярность благодаря роли Одиннадцатой в культовом сериале "Очень странные дела". Несмотря на свой юный возраст, Милли уже стала одной из самых известных молодых актрис Голливуда, а также снялась в фильмах об Эноле Холмс и даже продюсирует собственные проекты.

Милли Бобби Браун в сериале "Очень странные дела" / Кадр из сериала

Дженна Ортега

Девушка стала одной из главных звезд современного поколения после успеха в сериале "Венсдей". Её харизматичная игра и участие в популярных хоррор-франшизах, в частности в "Крике", сделали Дженну одной из самых востребованных актрис современности.

Дженна Ортега в фильме "Крик" / Кадр из фильма

Оуэн Купер

Парень принадлежит к новому поколению молодых британских актёров, которые быстро привлекают к себе внимание зрителей и критиков. После яркого дебюта в сериале "Юность" Оуэна стали называть одним из самых перспективных юных талантов Великобритании.

Оуэн Купер в сериале "Юность" / Кадр из сериала

Мейсон Темз

Популярность к Мейсону пришла после роли в хорроре "Чёрный телефон", который получил довольно высокие оценки критиков и зрителей. С каждым новым проектом его популярность растет, а особое внимание приковано к актерской игре Темза, ведь он еще довольно юный.

Мейсон Темз в фильме "Чёрный телефон" / Кадр из фильма

Белла Рамзи

Впервые девушка привлекла к себе внимание широкой аудитории благодаря роли Лианны Мормонт в сериале "Игра престолов". Настоящий прорыв произошел после выхода на экраны сериала "Последние из нас", где ее роль получила многочисленные номинации на престижные телевизионные награды. Однако стоит напомнить, что Белла стала объектом как критики, так и буллинга. Фанаты одноименной игры не приняли актрису из-за внешности, мол, она не похожа на девушку на экране. Рамзи переживала в то время очень сложный период.

Белла Рамзи в сериале "Игра престолов" / Кадр из сериала

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