Многие зрители знают её по роли в фильме "Дьявол носит Prada", однако творческий путь актрисы гораздо шире и многограннее. На протяжении десятилетий Мерил Стрип воплощала на экране самые разнообразные образы, каждый раз демонстрируя новые грани своего таланта. В материале 24 Канала мы собрали фотографии актрисы, на которых она предстает в разных ролях и актерских амплуа.
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В каких фильмах и сериалах можно увидеть Мерил Стрип?
22 июня Мерил Стрип отмечает свой день рождения. Сегодня легендарной американской актрисе исполнилось 77 лет. По этому случаю поклонники вспоминают её самые яркие работы в кино и на телевидении. Огромную популярность ей принесли фильмы "Дьявол носит Prada", "Дьявол носит Prada 2" и "Секретное досье".
В то же время в творческом достоянии актрисы есть десятки других знаковых картин, где она исполняла как главные, так и второстепенные роли. Однако независимо от экранного времени ее героини всегда оставались яркими и незабываемыми. Предлагаем вспомнить, в каких фильмах и сериалах снялась Мерил Стрип и как менялись её образы на протяжении карьеры:Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
"Не смотрите вверх"
Мерил Стрип в фильме "Не смотрите вверх" / Кадр из фильма
"Маленькие женщины"
Мерил Стрип в фильме "Маленькие женщины" / Кадр из фильма
"Большая маленькая ложь"
Мерил Стрип в сериале "Большая маленькая ложь" / Кадр из сериала
"Охотник на оленей"
Мерил Стрип в фильме "Охотник на оленей" / Кадр из фильма
"Лемони Сникет: Тридцать три несчастья"
Мерил Стрип в фильме "Лемони Сникет: Тридцать три несчастья" / Кадр из фильма
"Смерть ей к лицу"
Мерил Стрип в фильме "Смерть ей к лицу" / Кадр из фильма
"Адаптация"
Мерил Стрип в фильме "Адаптация" / Кадр из фильма
Искренне поздравляем выдающуюся американскую актрису с днем рождения и приглашаем всех настоящих киноманов посмотреть фильмы с её участием, ведь каждый из них по-своему уникален и увлекателен.