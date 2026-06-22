Багато глядачів знають її за роллю у фільмі "Диявол носить Prada", проте творчий шлях акторки значно ширший і багатогранніший. Протягом десятиліть Меріл Стріп втілювала на екрані найрізноманітніші образи, щоразу демонструючи нові грані свого таланту. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали світлини акторки, на яких вона постає у різних ролях та акторських амплуа.

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У яких фільмах та серіалах можна побачити Меріл Стріп?

22 червня Меріл Стріп святкує свій день народження. Сьогодні легендарній американській акторці виповнилося 77 років. З цієї нагоди прихильники згадують її найяскравіші роботи в кіно та на телебаченні. Шалену популярність їй принесли фільми "Диявол носить Prada", "Диявол носить Prada 2" та "Секретне досьє".

Водночас у творчому доробку акторки є десятки інших знакових стрічок, де вона виконувала як головні, так і другорядні ролі. Проте незалежно від екранного часу її героїні завжди залишалися яскравими та незабутніми. Пропонуємо згадати, у яких фільмах і серіалах зіграла Меріл Стріп та як змінювалися її образи протягом кар'єри:

"Не дивіться вгору"



Меріл Стріп у фільмі "Не дивіться вгору" / Кадр із фільму

"Маленькі жінки"



Меріл Стріп у фільмі "Маленькі жінки" / Кадр із фільму

"Велика маленька брехня"



Меріл Стріп у серіалі "Велика маленька брехня" / Кадр із серіалу

"Мисливець на оленів"



Меріл Стріп у фільмі "Мисливець на оленів" / Кадр із фільму

"Лемоні Снікет: Тридцять три нещастя"



Меріл Стріп у фільмі "Лемоні Снікет: Тридцять три нещастя" / Кадр із фільму

"Смерть їй личить"



Меріл Стріп у фільмі "Смерть їй личить" / Кадр із фільму

"Адаптація"



Меріл Стріп у фільмі "Адаптація" / Кадр із фільму

Щиро вітаємо видатну американську акторку з днем народження та запрошуємо всіх справжніх кіноманів переглянути стрічки за її участю, адже кожна з них по-своєму унікальна та захоплива.