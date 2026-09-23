"Я благодарна за каждое утро": Беллуччи о жизни после 60

Моника Беллуччи в 61 год явно не собирается бороться с возрастом. Актриса стала героиней октябрьского номера Harper’s Bazaar и в интервью рассказала о возрасте, красоте, материнстве и о том, почему зрелость для нее – не приговор, а просто другой этап жизни.

Как сообщает harpersbazaar, Беллуччи призналась, что не боится меняться. По ее словам, некоторые роли она просто не смогла бы сыграть в 30 или 40 лет, ведь для них нужны опыт, прожитые истории и те самые жизненные "шрамы", которые гримом не нарисуешь.



Моника Беллуччи / Фото Rocío Ramos



Актриса также подчеркнула, что не видит смысла пытаться повторять образы из "Малены", "Необратимости" или "Страстей Христовых". Теперь ее больше интересуют роли, где внешность – не главный спецэффект.

Для Беллуччи красота давно не сводится к зеркалу. Она говорит о друзьях, семье, детях, море, здоровье и даже о запахе утреннего кофе. С возрастом, говорит актриса, начинаешь ценить вещи, которые в молодости казались второстепенными.

О Голливуде и зрелых женщинах

Беллуччи считает, что киноиндустрия постепенно меняется. Если раньше после 40 карьера актрисы могла резко перейти в режим "спасибо, до свидания", то сейчас женщины старшего возраста все чаще получают сильные роли и остаются в центре внимания. В качестве примеров она назвала Катрин Денев, Изабель Юппер и Фанни Ардан.

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