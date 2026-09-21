Как сообщает 24 Канал, что еще в подростковом возрасте София начала участвовать в конкурсах красоты. Сначала она попробовала свои силы в местном конкурсе "Королева моря", где вошла в число "принцесс". Призом стали деньги и билет на поезд в Рим – фактически небольшой стартовый капитал будущей кинокарьеры.



Софи Лорен / Фото Getty Images



А уже в 1950 году 15-летняя София приняла участие в конкурсе "Miss Italia". Она представляла регион Лацио и вошла в тройку финалисток.

На архивных фото Лорен еще совсем юная: темные волнистые волосы, выразительные брови, большие глаза и черты лица, которые через несколько лет узнает весь мир. Правда, тогда жюри главную корону ей не присудило.

Зато для нее придумали отдельный титул – Miss Eleganza, или "Мисс Элегантность".

Конкурс фактически открыл ей дорогу в кино

Успех на конкурсах помог Софии и ее матери переехать в Рим, где девушка начала учиться актерскому мастерству.

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Уже в 1951 году, в 16 лет, она получила небольшую роль статистки в голливудской эпопее "Куда ты идешь?". Далее последовали небольшие роли, смена имени на Софи Лорен – и в середине 1950-х ее карьера наконец пошла в гору.

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