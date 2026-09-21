Як повідомляє HELLO, ще в підлітковому віці Софія почала брати участь у конкурсах краси. Спочатку вона спробувала сили у місцевому конкурсі "Королева моря", де потрапила до числа "принцес". Призом стали гроші та квиток на потяг до Рима – фактично маленький стартовий капітал майбутньої кінокар'єри.



Софі Лорен / Фото Getty images



А вже у 1950 році 15-річна Софія взяла участь у Miss Italia. Вона представляла регіон Лаціо й потрапила до трійки фіналісток.

На архівних фото Лорен ще зовсім юна: темне хвилясте волосся, виразні брови, великі очі й риси обличчя, які через кілька років знатиме весь світ. Щоправда, тоді журі головну корону їй не віддало.

Зате для неї придумали окремий титул – Miss Eleganza, або "Міс Елегантність".

Конкурс фактично відкрив їй дорогу в кіно

Успіх на конкурсах допоміг Софії та її матері перебратися до Рима, де дівчина почала навчатися акторської майстерності.

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Уже в 1951 році, у 16 років, вона отримала невелику роль статистки в голлівудському епосі "Камо грядеши". Далі були невеликі ролі, зміна імені на Софі Лорен – і в середині 1950-х її кар'єра нарешті пішла вгору.

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