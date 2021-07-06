"Монстры на каникулах: Трансформания": обновленный украинский трейлер анимационного приключения

B&H film distribution опубликовала обновленный украинский трейлер "Монстры на каникулах: Трансформания". Премьера анимации перенесена на 21 октября 2021 года.

Режиссерами мультфильма стали Дерек Драймон (анимационный сериал "Котопес", сценарист "Губка Боб Квадратные Штаны") и Дженнифер Клуска ("DC девчонки-супергерои"). Об этом сообщает пресс-служба мультфильма B&H Film distribution.

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О чем мультфильм

В этот раз в отеле "Трансильвания" все идет наперекосяк: загадочное изобретение Ван Хельсинга ломается и случайно превращает Драка и его шайку в людей, а Джонни наоборот принимает подобие монстра! Героям придется объединить силы и отправиться в кругосветное путешествие, чтобы вернуть все обратно, пока не поздно.

"Монстры на каникулах: Трансформания" 2021: официальный украинский трейлер

Фэнтезийный мультфильм "Монстры на каникулах: Трансформания" является четвертым вкладом во франшизу. Над созданием анимационного фильма работает слаженная команда, которая не меняется с самой первой части, вышедшей на большие экраны в 2012 году. Идея создать франшизу принадлежит комедийному писателю Тодду Дархэму. Он продумал всех персонажей и их характеры.

На сегодня, кроме трех полнометражных мультфильмов, существуют телесериалы, видеоигры, серии игрушек и книг, а также сеть отелей и тематический парк,

– отмечает "Планета Кино".



Кадр из мультфильма "Монстры на каникулах: Трансформания" / Фото "Планета Кино"