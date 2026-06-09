Если у вас нет близких друзей: фильм 2007 года, который подарит ощущение поддержки

9 июня в Украине и мире отмечают Международный день друзей. Это особый праздник, ведь каждому нужен человек, с которым можно вместе посмеяться, поплакать и просто побыть рядом в важные моменты жизни. К сожалению, не каждому удается найти по-настоящему близкого человека, который бы стал надежной поддержкой.

Но даже если вам не хватает такого общения в реальной жизни, эмоции и ощущение дружбы можно найти и в кинематографе. В материале 24 Канала предлагаем старый высокорейтинговый фильм, который подарит незабываемые впечатления и напомнит о настоящей ценности дружбы.

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Какой фильм посмотреть, когда нужна дружеская поддержка?

"Мост в Терабитию" – фильм, который подарит настоящие эмоции. Если вы в поиске увлекательной ленты, чтобы задуматься и поплакать, эта киноистория станет идеальным вариантом. Ведь фильм соединил в себе историю о дружбе, потерю и поддержку.

Главные роли сыграли такие актеры:

Джош Хатчерсон,

Анна-София Робб,

Зои Дешанель,

Роберт Патрик,

Бейли Мэдисон,

Кэти Батлер,

Девон Вуд,

Эмма Фентон,

Грейс Бренниган.

О чем сюжет фильма?

Сюжет разворачивается вокруг мальчика по имени Джесси. Он живет в мире грез, поэтому в школе ему трудно найти единомышленников. Так продолжается до того момента, пока в классе не появляется новая ученица по имени Лесли. Девочка совсем недавно переехала и теперь живет по соседству.

"Мост в Террабитию": смотрите онлайн трейлер фильма

У нее с Джесси очень похожий взгляд на жизнь. Поэтому дети становятся друг для друга настоящей поддержкой в своих ежедневных странностях.

Почему фильм "Мост в Терабитию" – идеальный вариант для всей семьи?

Сначала может показаться, что эта лента детская. Однако ближе к финалу становится понятно, что это трогательный и глубокий фильм о дружбе, воображение и потерю. Он мастерски сочетает фантазию и реальность, затрагивая важные темы взросления.



Фильм "Мост в Терабитию" / Кадр из фильма

Хотя фильм начинается как сказка, он несет мощные смыслы. Поэтому "Мост в Терабитию" подойдет для просмотра всей семьей. Дети найдут в нем сказочные моменты, а взрослые – отыщут глубину.