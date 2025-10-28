Что посмотреть, когда все надоело, расскажет 24 Канал. Сохраняйте нашу подборку и получайте заряд мотивации!

Какие фильмы посмотреть, когда все надоело?

"Скрытая красота"

Говард Инлет живет в Нью-Йорке и работает в рекламном агентстве. Недавно мужчина потерял дочь, из-за чего впал в депрессию. Коллеги хотят ему помочь и разрабатывают план, но они не ожидали того, что происходит дальше. Говард пишет письма, но не людям, а Смерти, Времени, Любви, а адресаты не оставляют его в беде.

"Скрытые фигуры"

История, создана на основе реальных событий. В фильме рассказывается о Кэтрин Джонсон, Дороти Вон и Мэри Джексон. Это работницы NASA, благодаря которым удалось запустить на орбиту астронавта Джона Гленна.

"Король Ричард"

Ричард Уильямс приводит своих дочерей Серену и Винус на тренировки по теннису, когда им исполняется четыре с половиной года. Он делает все, чтобы девочки стали чемпионками.

У Ричарда есть план, благодаря которому его дочери станут звездами тенниса. У Серены и Винус непростой путь, однако их целеустремленность и поддержка семьи помогут добиться успехов.

