6 фильмов, которые будут мотивировать к изменениям каждого
- Подборка включает шесть фильмов, которые вдохновляют на изменения и добавляют мотивации.
- Фильмы охватывают различные темы, например преодоление трудностей, поиск себя и внутренние преобразования.
Иногда так бывает, что каждому человеку нужен определенный толчок к каким-то изменениям. Определенные фильмы могут помочь с этим.
24 Канал рекомендует подборку фильмов, которые подарят не просто вдохновение, но и добавят мотивации каждому, кто их посмотрит.
Мотивационные фильмы
"В погоне за счастьем", 2006
Рейтинг IMDb: 8,0
Крис Гарднер оказывается на грани выживания: без денег, жилья и стабильной работы, но с маленьким сыном на руках. Несмотря на постоянные отказы и унижения, он не сдается и цепляется за единственный шанс изменить свою жизнь.
"В погоне за счастьем": смотрите онлайн трейлер фильма
"Есть, молиться, любить", 2010
Рейтинг IMDb: 5,9
Однажды главная героиня осознает, что живет не своей жизнью, и отправляется в путешествие по трем странам, чтобы найти баланс между телом, душой и сердцем. Каждый этап этого путешествия помогает ей избавиться от страхов, старых привязанностей и научиться слушать себя.
"Есть, молиться, любить": смотрите онлайн трейлер фильма
"1+1"/"Неприкасаемые", 2011
Рейтинг IMDb: 8,5
Богатый аристократ, прикованный к инвалидной коляске, и парень из неблагополучного района находят друг в друге неожиданную поддержку. Их дружба меняет взгляд на жизнь, разрушает социальные барьеры и доказывает, что настоящие изменения начинаются с искреннего человеческого контакта.
"1+1"/"Неприкасаемые": смотрите онлайн трейлер фильма
"Дикая", 2014
Рейтинг IMDb: 7,1
После личной трагедии женщина решает самостоятельно пройти тысячи километров по сложному маршруту. Физическое истощение, страх и одиночество заставляют ее переосмыслить собственные ошибки, потери и боль.
Этот фильм может стать особенным для многих людей.
"Дикая": смотрите онлайн трейлер фильма
"Мирный воин", 2006
Рейтинг IMDb: 7,2
Молодой спортсмен, одержимый победами, встречает загадочного наставника, который меняет его представление об успехе. Через испытания и потери он учится жить "здесь и сейчас", слушать себя и находить силу не только в теле, но и в сознании.
"Мирный воин": смотрите онлайн трейлер фильма
"Жизнь Пи", 2012
Рейтинг IMDb: 7,9
После кораблекрушения юноша остается сам посреди океана вместе с тигром. Его борьба за выживание превращается в глубокое внутреннее путешествие, где вера, надежда и воображение становятся единственной опорой.
"Жизнь Пи": смотрите онлайн трейлер фильма