"Может быть, я дальняя родственница Ивана Мазепы": голливудская актриса Марина Мазепа о своем происхождении

Актриса и танцовщица из Украины Марина Мазепа, которая сейчас снимается в голливудском фильме вместе с Мелом Гибсоном, предположила, что гетман Иван Мазепа может быть ее предком. Больше об этом читайте на Kino 24.

Марина Мазепа с первого дня войны не устает поддерживать украинцев и сообщать своим подписчикам об ужасах, которые делает Россия в Украине. Звезда неоднократно обращалась к вопросу своего происхождения: читала исторические материалы и расспрашивала об этом отца и бабушек с дедушками. Об этом 24 каналу сообщила команда проекта об известных украинцах "ДеЯк".

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Возможно, я дальняя родственница Ивана Мазепы, – Марина Мазепа

Я знаю, что у Мазепы было много женщин, потомков. И, возможно, я дальняя родственница Ивана Мазепы, потому что в истории есть такие моменты, где он пересекает Конотоп. Жил и проезжал через это место, да. И хотелось бы в это верить,

– рассказала актриса журналистке Иванне Пидборской.

Марина знает, что Мазепа был символом украинского сопротивления России и боролся за украинскую государственность, что как никогда актуально в настоящее время. Она заявила: "Я, пожалуй, горжусь этой фамилией".

Правда, в детстве Марина думала по-другому. Иметь такую историческую фамилию не нравилось: "Не хотелось этого, потому что слишком было много внимания". Но повзрослела и все изменилось. С 19 лет девушка начала покорять мировые сцены и по случаю с гордостью в интервью рассказывала и о фамилии, и о его происхождении и об Украине.

А с 24 февраля Марина рассказывает миру еще и о единстве и силе украинцев: "Я просто в восторге, как, пожалуй, все в восторге сейчас от украинского духа. Как эта ужасная ситуация собрала украинцев и сделала еще сильнее. И никто просто даже не ожидал, что Украина будет стоять так долго и даст такой отпор. Мы все такие гордые и особенно я горда, что я украинка".

Кто такая Марина Мазепа Голливудская актриса и танцовщица. Снималась в фильмах "Нечестивые", "Обитель зла" и другие. Марина четырежды участвовала в международных шоу талантов: "Танцуют все", где вошла в пятерку лучших (Украина) и стала четвертьфиналисткой (США). А также "Франция имеет талант" и "Америка имеет талант", где вошла в 10 лучших и стала полуфиналисткой соответственно.

Марина Мазепа о связи с гетманом Мазепой: смотрите видео