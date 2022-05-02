Марина Мазепа від першого дня війни не втомлюється підтримувати українців та повідомляти своїм підписникам про жахіття, які робить Росія в Україні. Зірка неодноразово зверталася до питання свого походження: читала історичні матеріали й розпитувала про це в батька та бабусь з дідусями. Про це 24 каналу повідомила команда проєкту про відомих українців "ДеЯк".

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Можливо, я далека родичка Івана Мазепи, – Марина Мазепа

Я знаю, що Мазепа мав багато жінок, нащадків. І, можливо, я далека родичка Івана Мазепи, бо в історії є такі моменти, де він перетинає Конотоп. Жив і проїжджав через це місце, так. І хотілося б у це вірити,

– розповіла акторка журналістці Іванні Підборській.

Марина знає, що Мазепа був символом українського спротиву Росії й боровся за українську державність, що як ніколи актуально у теперішній час. Вона заявила: "Я, мабуть, пишаюся цим прізвищем".

Щоправда, в дитинстві Марина думала інакше. Мати таке історичне прізвище не подобалось: "Не хотілося цього, тому що надто було багато уваги". Але подорослішала й усе змінилось. З 19 років дівчина почала підкорювати світові сцени й, за нагоди, з гордістю в інтерв’ю розповідала і про прізвище, і про його походження й про Україну.

А з 24-го лютого Марина розповідає світові ще й про єдність і силу українців: "Я просто в захваті, як, мабуть, усі в захваті зараз від українського духу. Як ця жахлива ситуація зібрала українців і зробила ще сильнішими. І ніхто просто навіть не очікував, що Україна стоятиме так довго і дасть таку відсіч. Ми всі такі горді й особливо я горда, що я українка".

Хто така Марина Мазепа Голлівудська акторка і танцівниця. Знімалася у фільмах "Нечестиві", "Оселя зла" та ін. Марина чотири рази брала участь у міжнародних шоу талантів: "Танцюють всі", де увійшла в п’ятірку кращих (Україна) та стала чвертьфіналісткою (США). А також "Франція має талант" та "Америка має талант", де увійшла в 10 найкращих і стала півфіналісткою відповідно.

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