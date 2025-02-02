Мстислав Чернов получил престижную награду на Sundance за фильм "2000 метров до Андреевки"

Оскароносный украинский режиссер Мстислав Чернов получил приз на фестивале Sundance Film Festival. Его новый фильм "2000 метров до Андреевки" получил награду за лучшую режиссуру.

В пятницу, 31 января, объявили победителей Международного фестиваля независимого кино – Sundance. Мстислав Чернов получил награду за лучшую режиссуру в программе World Cinema Documentary за фильм "2000 метров до Андреевки", пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Мстислав Чернов рассказал, что не надеялся получить награду. По его мнению, украинским фильмам сложнее получать внимание мировой аудитории.

Мы не ждали этого. Не надеялись, потому что сейчас внимание мира уделяется не только Украине. Но мне кажется, что в этом году все будут говорить об Украине, все будут хотеть знать, что украинцы думают, чувствуют. Что они думают о земле, которую они защищают, потому что нас будут просить ее отдать,

– сказал режиссер.

Мстислав Чернов добавил, что для него крайне важно, чтобы фильм "2000 метров до Андреевки" привлек внимание мирового зрителя. Он подчеркнул, что в ленте говорится не просто о километрах или погибших, а "о настоящих героях, о городах и селах, которые являются домом для всех нас".



Приз на Sundance / Фото из инстаграма Sundance

Это впервые Мстислав Чернов представил свой новый фильм. В свое время с победы на Sundance начался путь режиссера к Оскару.

О чем фильм Мстислава Чернова

Документальная лента "2000 метров до Андреевки" рассказывает об одном из периодов контрнаступления Украины в 2023 году. Фильм посвящен боям за село Андреевка, что в 10 километрах от Бахмута. ВСУ удалось выбить врага из села, впрочем, оккупанты впоследствии снова его захватили.

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