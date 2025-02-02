У п'ятницю, 31 січня, оголосили переможців Міжнародного фестивалю незалежного кіно – Sundance. Мстислав Чернов отримав нагороду за найкращу режисуру у програмі World Cinema Documentary за фільм "2000 метрів до Андріївки", пише 24 Канал з посиланням на BBC.

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Мстислав Чернов розповів, що не сподівався отримати нагороду. На його думку, українським фільмам складніше отримувати увагу світової аудиторії.

Ми не чекали цього. Не сподівалися, тому що зараз увага світу приділяється не тільки Україні. Але мені здається, що у цьому році всі будуть говорити про Україну, всі будуть хотіти знати, що українці думають, відчувають. Що вони думають про землю, яку вони захищають, тому що нас будуть просити її віддати,

– сказав режисер.

Мстислав Чернов додав, що для нього вкрай важливо, щоб фільм "2000 метрів до Андріївки" привернув увагу світового глядача. Він підкреслив, що у стрічці мовиться не просто про кілометри чи загиблих, а "про справжніх героїв, про міста і села, які є домом для всіх нас".



Приз на Sundance / Фото з інстаграму Sundance

Це вперше Мстислав Чернов представив свій новий фільм. Свого часу з перемоги на Sundance почався шлях режисера до Оскара.

Про що фільм Мстислава Чернова

Документальна стрічка "2000 метрів до Андріївки" розповідає про один з періодів контрнаступу України у 2023 році. Фільм присвячений боям за село Андріївка, що за 10 кілометрів від Бахмута. ЗСУ вдалось вибити ворога з села, утім, окупанти згодом знову його захопили.

Якщо "20 днів у Маріуполі" показує перші дні російського вторгнення і його наслідки, то у новій стрічці його творці показують життя українських воїнів в окопах.