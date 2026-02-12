Мстислава Чернова наградили специальным знаком отличия Гильдии сценаристов США

Оскароносный украинский режиссер Мстислав Чернов получил еще одну престижную награду. На этот раз он стал лауреатом премии имени Пола Селвина 2026 года от Гильдии сценаристов Америки.

Об этом сообщили в соцсетях Гильдии в совместной публикации с Мстиславом Черновым.

Советуем "Такого кринжа давно не видела": первые отзывы украинцев о фильме "Буремный перевал"

Чернова наградили специальной наградой Гильдии сценаристов США: что известно?

Украинский режиссер Мстислав Чернов получил премию имени Пола Селвина. Эта награда присуждается тем, чей сценарий лучше всего воплощает дух конституционных и гражданских прав и свобод.

Как отмечают в публикации, эти идеи являются незаменимыми для сохранения свободы сценаристов во всем мире. Мстислав Чернов получил очередную престижную награду за работу над фильмом "2000 метров до Андровки".

Меня в основном считают режиссером документальных фильмов, но в душе я писатель. Поэтому для меня признание моего творчества со стороны Гильдии сценаристов Америки является чрезвычайно ценным, ведь именно с этого все и началось. Думаю, рано или поздно я окажусь где-то в маленьком домике и буду только писать, писать, писать, потому что для меня это самое ценное искусство,

– отметил Чернов.

Кстати, в начале февраля Чернов уже второй раз стал лауреатом премии Гильдии режиссеров Америки за "Выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино". Об этом сообщалось на сайте премии.

Что стоит знать о Мстиславе Чернове?