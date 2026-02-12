Об этом сообщили в соцсетях Гильдии в совместной публикации с Мстиславом Черновым.
Чернова наградили специальной наградой Гильдии сценаристов США: что известно?
Украинский режиссер Мстислав Чернов получил премию имени Пола Селвина. Эта награда присуждается тем, чей сценарий лучше всего воплощает дух конституционных и гражданских прав и свобод.
Как отмечают в публикации, эти идеи являются незаменимыми для сохранения свободы сценаристов во всем мире. Мстислав Чернов получил очередную престижную награду за работу над фильмом "2000 метров до Андровки".
Меня в основном считают режиссером документальных фильмов, но в душе я писатель. Поэтому для меня признание моего творчества со стороны Гильдии сценаристов Америки является чрезвычайно ценным, ведь именно с этого все и началось. Думаю, рано или поздно я окажусь где-то в маленьком домике и буду только писать, писать, писать, потому что для меня это самое ценное искусство,
– отметил Чернов.
Кстати, в начале февраля Чернов уже второй раз стал лауреатом премии Гильдии режиссеров Америки за "Выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино". Об этом сообщалось на сайте премии.
Что стоит знать о Мстиславе Чернове?
- Мстислав Чернов является одним из самых влиятельных украинских документалистов современности.
- Он работает с международными медиа, в частности с Associated Press.
- Чернов снимал ключевые события в истории Украины и не только. В частности, он освещал Революцию Достоинства, войну на Донбассе и полномасштабное вторжение России в Украину.
- Он был одним из журналистов, которые оказались в окруженном Мариуполе в 2022 году. Именно тогда Мстислав Чернов работал над фильмом "20 дней в Мариуполе", который получил феноменальный успех.
- Фильм получил Оскар как лучший документальный фильм, BAFTA, премию Sundance и ряд других международных наград.
- Его следующая работа – "2000 метров до Андровки" – не смогла побороться за Оскар, ведь Киноакадемия не включила ее в короткий список номинантов. Однако лента уже получила немало других мировых наград.