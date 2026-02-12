Про це повідомили у соцмережах Гільдії у спільній публікації з Мстиславом Черновим.

Чернова нагородили спеціальною відзнакою Гільдії сценаристів США: що відомо?

Український режисер Мстислав Чернов отримав премію імені Пола Селвіна. Ця нагорода присуджується тим, чий сценарій найкраще втілює дух конституційних і громадянських прав та свобод.

Як зазначають у публікації, ці ідеї є незамінними для збереження свободи сценаристів у всьому світі. Мстислав Чернов отримав чергову престижну відзнаку за роботу над фільмом "2000 метрів до Андрівки".

Мене в основному вважають режисером документальних фільмів, але в душі я письменник. Тому для мене визнання моєї творчості з боку Гільдії сценаристів Америки є надзвичайно цінним, адже саме з цього все і почалося. Гадаю, рано чи пізно я опинюся десь у маленькій хатинці й буду тільки писати, писати, писати, бо для мене це найцінніше мистецтво,

– зазначив Чернов.

До речі, на початку лютого Чернов уже вдруге став лауреатом премії Гільдії режисерів Америки за "Видатні режисерські досягнення в документальному кіно". Про це повідомляли на сайті премії.

Що варто знати про Мстислава Чернова?