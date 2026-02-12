Про це повідомили у соцмережах Гільдії у спільній публікації з Мстиславом Черновим.
Чернова нагородили спеціальною відзнакою Гільдії сценаристів США: що відомо?
Український режисер Мстислав Чернов отримав премію імені Пола Селвіна. Ця нагорода присуджується тим, чий сценарій найкраще втілює дух конституційних і громадянських прав та свобод.
Як зазначають у публікації, ці ідеї є незамінними для збереження свободи сценаристів у всьому світі. Мстислав Чернов отримав чергову престижну відзнаку за роботу над фільмом "2000 метрів до Андрівки".
Мене в основному вважають режисером документальних фільмів, але в душі я письменник. Тому для мене визнання моєї творчості з боку Гільдії сценаристів Америки є надзвичайно цінним, адже саме з цього все і почалося. Гадаю, рано чи пізно я опинюся десь у маленькій хатинці й буду тільки писати, писати, писати, бо для мене це найцінніше мистецтво,
– зазначив Чернов.
До речі, на початку лютого Чернов уже вдруге став лауреатом премії Гільдії режисерів Америки за "Видатні режисерські досягнення в документальному кіно". Про це повідомляли на сайті премії.
Що варто знати про Мстислава Чернова?
- Мстислав Чернов є одним із найвпливовіших українських документалістів сучасності.
- Він працює з міжнародними медіа, зокрема з Associated Press.
- Чернов фільмував ключові події в історії України і не тільки. Зокрема, він висвітлював Революцію Гідності, війну на Донбасі та повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
- Він був одним із журналістів, які опинилися в оточеному Маріуполі у 2022 році. Саме тоді Мстислав Чернов працював над стрічкою "20 днів у Маріуполі", яка здобула феноменальний успіх.
- Фільм отримав Оскар як найкращий документальний фільм, BAFTA, премію Sundance та низку інших міжнародних відзнак.
- Його наступна робота – "2000 метрів до Андрівки" – не змогла поборотися за Оскар, адже Кіноакадемія не включила її до короткого списку номінантів. Проте стрічка вже отримала чимало інших світових нагород.